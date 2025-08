Pernambuco contabiliza início de obras de seis habitacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Estado de Pernambuco, segundo dados divulgados pelo Ministério das Cidades, foi o que mais iniciou obras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Brasil entre os dias 21 e 28 de julho de 2025 - balanço anunciado pelo Governo Federal. Ao todo, seis empreendimentos começaram a ser construídos. Desses, quatro contam com terrenos doados pelo Governo do Estado, totalizando 512 novas unidades e beneficiando diretamente cerca de 2 mil pernambucanos com renda familiar de até dois salários mínimos.

Dos seis novos empreendimentos no Estado, quatro contam com terrenos doados pelo próprio governo e todos tiveram o processo de contratação e início de obra acompanhados tecnicamente pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Além da doação dos terrenos, o Estado está investindo mais de R$ 4,6 milhões em obras de infraestrutura externa - como vias de acesso, drenagem e rede de abastecimento de água.

As novas unidades estão distribuídas em quatro municípios: Vitória de Santo Antão, com os módulos I, II e III do Residencial Ipa Vitória (400 unidades) e Salgueiro, com o Residencial Salgueiro CXVI - Módulo I (112 unidades).

Igarassu, com o Residencial Parque Igarassu I (192 unidades) e o Recife, com o Residencial Caranguejo Tabaiares (280 unidades), completam a lista. Estes dois serão construídos em terrenos que não foram doados pelo Estado.

“Esses resultados comprovam que Pernambuco está na linha de frente das políticas públicas de habitação no Brasil. A combinação de agilidade, articulação com os municípios, apoio técnico e contrapartida do Estado tem feito a diferença”, destaca a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

"Com essa nova etapa de obras, Pernambuco reforça sua posição de liderança no Nordeste e consolida seu protagonismo na implementação do Minha Casa, Minha Vida, especialmente na Faixa 1, voltada às famílias com renda de até dois salários mínimos", reforça a titular da Seduh.

Além dos empreendimentos já mencionados, o Estado está em trâmite final junto à Caixa Econômica Federal para liberar mais 13 contratos, em 9 municípios, abrangendo um total de 1.470 unidades habitacionais, com início de obras previsto para os próximos dias.

Confira os empreendimentos:

Gravatá: Residencial Riacho do Mel II - Módulo I – 104 unidades

Belo Jardim: Residencial Belo Jardim Km 180 - Módulo I – 144 unidades

São Benedito do Sul: Residenciais Módulos I, III e IV – 3 blocos com 50 unidades cada (150 no total)

Vitória de Santo Antão: Residencial Ipa Vitória – Módulos I, II e III – 400 unidades

Carpina: Residencial CTI Carpina - Módulo I – 144 unidades

Recife: Residencial Engenho do Meio – 128 unidades

Pesqueira (144), Santa Cruz (144) e Salgueiro (112): obras em fase de execução que vão totalizar 400 unidades habitacionais

Essas contratações foram viabilizadas pelo programa Morar Bem Pernambuco, com forte articulação do grupo de trabalho do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), instituído pelo governo Raquel Lyra, que integra mais de seis instituições estaduais e coordena a interação com prefeituras e a Caixa.