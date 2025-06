Música nordestina sem destaque no São João

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias da nossa sociedade, política, cultura, gastronomia e entretenimento em Pernambuco, com a análise precisa do colunista João Alberto

Claro que as Prefeituras apostam em nomes famosos para atrair grande público nas festas juninas, principalmente nas maiores, mas a autêntica música nordestina, tão bela, fica em segundo plano.

Poucos famosos têm o cuidado de incluir no repertório alguma composição da época, uns se limitam a incluir um sanfoneiro na banda. Os grandes nomes do forró ficam para polos menores. Uma pena.

José Paulo e Maria Lectícia Cavalcanti, no aniversário de João Carlos Paes Mendonça - Sheila Wanderley/Divulgação

PORTOS SECOS

Carlos Eduardo da Costa Oliveira, assumiu a superintendência-adjunta da 4ª Região da Receita Federal, que tem sede em Pernambuco.

No final de semana, representou Robison Barreirinhas, secretário da Receita Federal, em Araripina, quando fez palestra sobre “Portos Secos.”

TRAGÉDIA

O mundo inteiro acompanhou o drama da publicitária carioca Juliana Marins, que morreu na Indonésia, depois de cair numa ribanceira na Indonésia e passou quatro dias presa, sem que o resgate chegasse.

Teve uma morte horrível, com frio, fome e sede. Um médico me revela que uma pessoa pode até passar vários dias sem comer, mas resiste se ficar em até quatro dias sem água.

IMORTALIDADES

Aproveitei o feriadão do São João para ler “Imortalidades”, de Eduardo Giannetti, da Academia Brasileira de Letras. É do tipo de livro que a gente começa a ler e só consegue parar na página final.

Marta e Marcos Freire, em almoço em Gravatá - Sheila Wanderley/Divulgação

BIOGRAFIA

Depois de São Paulo Paulo Magnus lança sua biografia “A distância do sonho” segunda-feira, no Empresarial. MV. A obra, escrita pela jornalista Silvia Bessa, retrata sua trajetória no mundo profissional.

DIREITOS

Todos os servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que sofrerem ou presenciarem atitudes racistas no ambiente de trabalho, terão um canal direto, além dos meios já existentes, para fazer a devida denúncia.

Tudo feito de forma online e sigilosa, para tomada de medidas e garantia dos direitos.

BOLSAS

Elora Janguiê aposta em um novo mercado: “Personal Shopper & Luxe Concierge”. Criou um brechó de bolsas de luxo e criou conteúdos contando suas histórias, associando a moda da época e atual.

FAFÁ

Para comemorar seus 50 anos de carreira, Fafá de Belém ganha, em breve, sua cinebiografia.

Ainda sem data de lançamento, é intitulado “Menina do Norte”, com direção de Maíra Carvalho, a mesma responsável por “O Homem Cordial”, sua bem-sucedida colaboração com o roteirista Iberê Carvalho.

Casais Jacques e Fabianna Waisman e Flávia e Jorge Moraes em festa junina - Arquivo Pessoal

EMPATE

Pela primeira vez na história uma guerra termina empatada. Irã e Israel se declaram vencedores da Guerra dos 12 dias, sem falar nas centenas de mortos.

FORTUNA

O Corinthians renovou o contrato com a “Nike” pelo patrocínio dos seus uniformes. Vai receber R$ 5 milhões por mês.