Familiares e amigos de brasileira que caiu em vulcão prestam homenagens: "Você se foi fazendo o que mais gostava e isso conforta um pouco o nosso coração", diz pai

A notícia do falecimento de Juliana Marins, na tarde da terça-feira (24), seguida da confirmação de remoção do corpo da brasileira do Monte Rinjani, na Indonésia, durante a manhã da quarta-feira (25), sensibilizou todo um país que torcia pelo resgate da jovem.

Familiares e amigos prestaram homenagens nas redes sociais à publicitária de formação e aventureira de alma, que transmitia simpatia e liberdade por onde passava – e foram muitos os lugares por onde passou.

Vietnã, Tailândia, Filipinas, Jalapão, Curaçao e Hawaii, mas também Salvador, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Belo Horizonte e Vale do Alcantilado. Todos esses destinos foram registrados com muitas cores e sorrisos no perfil do Instagram da mochileira, em meio a fotos com muitos amigos e também com a família.

Família homenageia Juliana

Nessa mesma rede social, Manoel Marins utilizou as palavras “Sapeca, inquieta, de sorriso lindo e uma imensa vontade de viver intensamente” para descrever a filha. Ao longo do texto, o pai expressa orgulho da trajetória trilhada pela jovem de apenas 26 anos. “Fica a sua presença marcante na vida de quem teve o privilégio de te conhecer e de conviver contigo".

Mariana Marins, que mobilizou a campanha de resgate, expressou seus sentimentos com poucas palavras, mas com muitas fotos e vídeos; do jeito que sua irmã Juliana faria: “Entreguei todo meu amor a você, e recebi ainda mais em cada gesto”.

Em seu perfil, a prima de Juliana não poupou palavras para descrever a força que a jovem representa, assim como as outras figuras femininas daquele núcleo familiar: "Mulheres independentes que nunca desistem dos seus sonhos".

Amigos demonstram carinho pela aventureira

As demonstrações de afeto pela publicitária também vieram de seus amigos. Mariana Siciliano conta que cresceram “lado a lado na infância, na adolescência e na vida adulta”.

Já Pâmela Andrade, além de saudades, frisa que a tragédia poderia ter sido evitada: “E são sempre os bons que acabam sendo vítimas da maldade das pessoas. Não consigo entender. Agora só restam as lembranças e sede de justiça”.