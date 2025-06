Brasileira que caiu em trilha na Indonésia é localizada com drone térmico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ministro das Relações Exteriores do Brasil pediu ao alto escalão do governo indonésio reforços no trabalho de resgate da turista brasileira

Uma equipe de Busca e Salvamento da Indonésia informou, pelas redes sociais, que localizou a turista brasileira Juliana Marins, de 27 anos, que desapareceu após cair durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia.

"O chefe do Escritório de Busca e Salvamento de Mataram, Muhamad Hariyadi, disse que a vítima foi encontrada nesta segunda-feira às 07h05 (horário de Brasília), a aproximadamente 500 metros do ponto inicial da queda", consta na publicação.

Ainda de acordo com a mensagem, a equipe conjunta de Busca e Salvamento conseguiu encontrar a sobrevivente com a visualização térmica do drone.

"Com base no monitoramento do drone, a vítima não se movia. Atualmente, a equipe conjunta de Busca e Salvamento (SAR) continua trabalhando arduamente para resgatar a jovem, que caiu a centenas de metros de profundidade. Estamos limitados pelo terreno extremo e com neblina ao redor do local do incidente", publicou.

Ainda nesta segunda-feira, 23, perfil nas redes sociais criado pela família de Juliana divulgou que dois alpinistas experientes estavam a caminho do local de desaparecimento dela. O resgate da publicitária de 27 anos havia sido novamente interrompido na madrugada desta segunda (horário do Brasil), segundo os parentes, por causa das más condições do tempo. Os parentes têm reclamado da demora no resgate.

Alpinistas experientes participarão das buscas

Pelas redes sociais, a família de Juliana disse que dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana.

"Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local."

O embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com o diretor internacional da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos.

Dois funcionários da embaixada deslocaram-se neste domingo (22) para o local, a fim de acompanhar pessoalmente os esforços pelo resgate, que está sendo dificultado por condições meteorológicas e de visibilidade adversas.

O Mount Rinjani (3.726 metros de altura), é um vulcão localizado na Ilha de Lombok, a cerca de 1.200 km de distância de Jacarta.

A turista teria caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera e está a cerca de 300 metros da borda. O acidente aconteceu na madrugada de sábado pelo horário local - noite de sexta-feira, 20, no Brasil.

Itamaraty pede reforços nas buscas por brasileira

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pediu ao alto escalão do governo indonésio reforços no trabalho de resgate da turista brasileira.

Em comunicado publicado na noite do último domingo (22), o Itamaraty afirmou que a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, "no alto nível", assim que foi acionada pela família da turista.

As equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia seguem fazendo buscas no local, que fica uma região remota, a cerca de quatro horas de distância do centro urbano mais próximo.

Segundo o ministério brasileiro, o embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com Diretor Internacional da Agência de Busca e Salvamento e com o Diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia, e tem recebido os relatos sobre o andamento dos trabalhos.

O Itamaraty informou que dois funcionários da embaixada deslocaram-se até o local para acompanhar pessoalmente o resgate. No último sábado, os trabalhos ocorreram sob dificuldade devido às más condições de clima e de visibilidade.

"O Ministro das Relações Exteriores, em nome do governo brasileiro, também iniciou contatos de alto nível com o governo indonésio com o objetivo de pedir reforços no trabalho de buscas na cratera do Mount Rinjani", completa o comunicado.