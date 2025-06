Brasileira cai em trilha de vulcão na Indonésia e aguarda por resgate há mais de 12 horas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em contato com pessoas que estão em outros grupos de trilhas na região, a informação é de que a jovem permanece no local esperando ajuda

Uma brasileira caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia, enquanto fazia uma caminhada pela área de vulcão na madrugada deste sábado, 21, pelo horário local, ainda noite de sexta-feira, pelo fuso do Brasil.

Identificada nas redes sociais como Juliana Marins, a turista aguarda há mais de doze horas por resgate. Procurados, o Itamaraty e a Embaixada do Brasil no país não se manifestaram até o momento. A Embaixada da Indonésia no Brasil também não se pronunciou. O espaço permanece aberto para posicionamentos.

"Já entramos em contato com a embaixada brasileira, mas nenhuma equipe de resgate foi enviada ainda, e ninguém a encontrou", diz publicação compartilhada por meio de grupos de WhatsApp e outras redes sociais.

Em contato com pessoas que estão em outros grupos de trilhas na região, a informação é de que a jovem permanece no local esperando ajuda, depois de deslizar por cerca de 300 metros em direção a uma região de difícil acesso a pé.