Ônibus de turismo tomba na PE-09, em Ipojuca, e deixa feridos

Um ônibus de turismo tombou na tarde deste domingo (15) nas proximidades da rotatória do pedágio de Ipojuca, na rodovia PE-009, no Litoral Sul de Pernambuco.

Segundo a empresa Luck Receptivo, responsável pelo transporte, alguns passageiro sofreram escoriações leves e foram levados a unidades de saúde da região.

O sinistro de trânsito ocorreu em um trecho que dá acesso à Rota do Atlântico, via que conecta o Complexo Industrial Portuário de Suape às principais praias da região sul do estado.

Em nota, a Lucky disse que "está prestando toda a assistência necessária às vítimas". Informou, ainda, que o estado de saúde das vítimas é estável.

Feridos foram atendidos

De acordo com o Grupo Monte Rodovias, responsável pela Concessionária Rota do Atlântico, o sinistro aconteceu fora do trecho de administração da concessionária. "Mesmo assim, prestamos ajuda no resgate e na sinalização. O Samu atendeu os feridos", disse a comunicação.

A Polícia Militar informou, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que foi acionada na tarde deste domingo (15), para uma ocorrência de sinistro de trânsito, sem vítima fatal, na PE-09, em Ipojuca. "Viaturas foram encaminhadas ao local, mas as vítimas já haviam sido socorridas. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil", disse, em anota.

