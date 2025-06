Acidente com balão em Praia Grande (SC) deixa 8 mortos e 13 feridos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o balão em chamas no ar antes de despencar, e registros captam o momento da queda do cesto.

Um balão tripulado caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, na região Sul de Santa Catarina, após pegar fogo durante um passeio turístico. A localidade é conhecida como um dos principais destinos de balonismo do país.

Segundo o governador Jorginho Mello (PL), ao menos oito pessoas morreram e outras 13 sobreviveram a queda. Ele afirmou que o governo estadual está prestando todo o apoio necessário às vítimas e seus familiares.

“Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local. Informações preliminares apontam que havia 22 pessoas a bordo”, escreveu o governador nas redes sociais.

Imagens compartilhadas nas redes mostram o balão em chamas no ar antes de cair. Moradores também registraram o momento da queda do cesto.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Equipes de resgate permanecem mobilizadas na região. A Prefeitura de Praia Grande divulgou nota oficial manifestando solidariedade às famílias das vítimas.

Cinco feridos foram encaminhados ao hospital municipal e estão em atendimento. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde deles.

Investigação

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, também lamentou o ocorrido nas redes sociais e informou que as polícias Civil e Científica vão apurar o caso.

“Dia de luto. Nesta manhã, ocorreu um incêndio e queda de um balão em Praia Grande/SC. Pessoas perderam a vida. As forças de segurança estão no local para atender à ocorrência. PC e PCI vão apurar os fatos. Quem amamos será sempre eterno, e a fé não nos deixa ver o fim”, escreveu.

Com informações do G1 e do UOL.