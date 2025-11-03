Feira HFN - Hotel & Food Nordeste 2025 traz inovação no setor de hospitalidade e food service

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece de 5 a 7 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, e movimenta todo o ecossistema de alimentação fora do lar e hospitalidade

A 7ª edição da HFN - Hotel & Food Nordeste 2025, desembarca nesta quarta-feira (5) no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Considerada a maior feira de hospitalidade e alimentação fora do lar do Norte e Nordeste do Brasil, o evento reúne mais de 500 marcas expositoras, com expectativa para 29 mil profissionais até o dia 7 de novembro.

A HFN é organizada pelas entidades ABIHPE, AbraselPE e pela Insight Feiras & Negócios, onde apresenta soluções e inovações no setor de food service e hospedagem. Além dela, a Super Mix 2025 acontece paralelamente, no mesmo espaço.

O público pode contar com uma área de exposição completa, oportunidades de networking e uma programação de conteúdo ideal para atualização profissional. Para expositores, a HFN representa mais de três dias de oportunidades de negócios, visibilidade e conexão com os principais compradores da região Nordeste. Para visitantes, é chance de conhecer inovações, absorver conteúdo de ponta e ampliar networking num dos mercados mais dinâmicos do país.

O futuro do setor na HFN

Entre os destaques confirmados estão grandes players como Fricon, Tramontina e Gelopar, que trazem soluções pensadas para eficiência, design e sustentabilidade. A Fricon, por exemplo, apresenta um estande de 184 m² com mais de 50 equipamentos de refrigeração e quatro lançamentos inéditos, como a linha ACF Premium. Já a Tramontina Hospitality lança sua “Linha Bar” e promove demonstrações ao vivo com o chef César Brandelli. A Gelopar aposta em sua tecnologia “Bivolt by Gelopar”, voltada a food service moderno.

Uma das novidades apresentadas pela Netter na HFN - Divulgação

Entre as marcas que prometem movimentar o público durante a feira está a Netter Lavadoras Industriais, maior fabricante do país no segmento. A empresa apresentará cinco equipamentos de alta performance, que combinam tecnologia e simplicidade operacional, com destaque para as lavadoras NT 730 e NT 810, voltadas ao atendimento de médio volume e ideais para diferentes tipos de louças, utensílios e peças de maquinário da indústria alimentícia. Reconhecida pela robustez e pela excelência no suporte técnico, a Netter reforça na HFN sua atuação voltada à eficiência, sustentabilidade e redução de custos operacionais.

“O mercado nordestino é extremamente promissor, pela força da sua gastronomia e do turismo. A HFN é uma vitrine estratégica para mostrarmos o quanto nossas lavadoras podem contribuir com eficiência e sustentabilidade para os negócios locais”, destaca Eduardo Furlanetto, Gerente de Marketing da Netter.

Já a pernambucana Quantum Pão marca presença com o conceito de fábrica 3.0, que une tecnologia, inovação e pesquisa gastronômica por meio do Quantum Lab, seu espaço de experimentação e desenvolvimento de produtos. A empresa será responsável pela Arena Burger, um espaço inédito de debates sobre o futuro das hamburguerias artesanais, com a participação de nomes como Thiago Benedetti, Júnior Peto e Saulo Matos, do Burger Tour.

Realizada pela ABIH-PE, Abrasel-PE e Insight Feiras & Negócios, a edição deste ano conta com patrocínio da PanCristal (Ouro), Matrix Energia (Prata) e BNB/Governo Federal (Bronze), além do apoio da Adepe, Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Governo de Pernambuco, do Sebrae/PE, É Leve, NEQ, Mais Vida, ABIMAQ e Ondunorte.

Oportunidade no mercado

O Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN) é um dos destaques da Hotel &Food Service (HFN) - DIVULGAÇÃO/HFN

A HFN também promove a Gourmet Experience, com curadoria da Abrasel-PE, onde reúne chefs e especialistas para debates sobre IA, saúde mental, delivery e gestão de bares & restaurantes. Na Padaria do Amanhã, proposta da arquiteta Dani Figueirôa, o participante confere modelo de empreendimento que une experiência, design e tecnologia.

Outro destaque é o Confeitar, conjunto de workshops gratuitos comandados por Anna Corinna Ribeiro, reunindo chefs e confeiteiros renomados do Nordeste, além do lançamento da feira específica para o setor, a Confeitar Expo / Congresso Recife Cakes, entre os dias 19 e 21 de março, no Recife Expo Center.

No setor de hotelaria, o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN), realizado pela ABIH-PE e Hotelier News, trará debates sobre inovação, IA, vendas, custos e tendências globais.

Por fim, o evento terá a estreia do I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com Síndrome de Down, iniciativa inédita de inclusão e gastronomia.

