Especial "Ser Nordestino" encerra programação temática do SJCC neste sábado (1)

Exibido na tarde deste sábado (01/11), o programa é o último do "Mês do Nordestino" do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

Por Paloma Xavier Publicado em 31/10/2025 às 16:11 | Atualizado em 31/10/2025 às 16:14
O especial 'Ser Nordestino', do SJCC, vai ao ar neste s&aacute;bado ao meio-dia
O especial 'Ser Nordestino', do SJCC, vai ao ar neste sábado ao meio-dia - Júnior Souza/JC Imagem

Para fechar com chave de ouro o Mês do Nordestino do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), o especial "Ser Nordestino" será exibido na TV Jornal/SBT neste sábado às 12h . O programa integra a programação em homenagem ao Dia do Nordestino, que ocorreu durante o mês de outubro.

Apresentado por Wilker Medeiros, o programa percorre caminhos que unem passado e presente, destacando o que move e sustenta a identidade nordestina: fé, gastronomia, musicalidade, arte, tradição e afeto. São histórias que conectam o Nordeste a um só coração.

Especial 'Ser Nordestino', do SJCC - Júnior Souza/JC Imagem
Especial 'Ser Nordestino', do SJCC - Júnior Souza/JC Imagem
Especial 'Ser Nordestino', do SJCC - Júnior Souza/JC Imagem

Para Wilker, comandar o projeto vai além de apresentar: é viver e revisitar o próprio chão. "Apresentar o sertão nordestino pra mim é um presente. Sou apaixonado pelo meu estado, pela minha região e, principalmente, pelo nosso povo batalhador e criativo, que mesmo diante das dificuldades sabe florescer, assim como a caatinga, que resiste ao tempo seco, mas segue fértil de vida por dentro. Vim do interior e pude me ver em cada história, em cada rosto, em cada exemplo de esperança que representa tantos outros pelo Nordeste", afirma.

Especial 'Ser Nordestino', do SJCC - Júnior Souza/JC Imagem
Especial 'Ser Nordestino', do SJCC - Júnior Souza/JC Imagem
Especial 'Ser Nordestino', do SJCC - Júnior Souza/JC Imagem

O programa "Ser Nordestino" nasce como uma celebração fundamental e representa a raiz que a TV Jornal/SBT tem orgulho de cultivar. Ele reforça o compromisso inabalável da emissora com o seu público, valorizando a memória e o sentimento de pertencimento de nossa gente. O projeto integra o mês especial dedicado ao Nordeste, levando a cultura, a voz e a beleza desta terra a todas as plataformas digitais e à programação da TV.


