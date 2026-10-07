Quantas questões tem o Enem 2026? Veja como a prova é dividida

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Quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma montar o cronograma de estudos a partir de uma pergunta: afinal, quantas questões de cada matéria caem na prova?
A resposta, porém, não é exata. Embora o exame tenha uma estrutura fixa, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não determina uma quantidade específica de questões para cada disciplina.
O Enem é formado por 180 questões objetivas e uma redação, divididas em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Cada área reúne 45 questões.
Isso significa que há uma divisão fixa por área, mas não necessariamente entre as disciplinas que fazem parte de cada uma delas. Assim, não é possível afirmar antecipadamente que uma edição terá, por exemplo, um determinado número de questões de História, Geografia, Biologia ou Química.
Como as questões são distribuídas?
No primeiro dia do exame, os participantes respondem às 45 questões de Linguagens e às 45 de Ciências Humanas, além de fazer a redação. Em Linguagens, são cobrados conteúdos relacionados a Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. Já Ciências Humanas reúne História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
No segundo dia, são aplicadas as provas de Ciências da Natureza e de Matemática, também com 45 questões cada. Ciências da Natureza contempla Biologia, Física e Química, enquanto Matemática é composta pela própria disciplina.
Não existe um número certo de questões de cada matéria. O Inep estabelece as áreas, as competências, as habilidades e os objetos de conhecimento que orientam a elaboração dos itens, mas não fixa no edital uma quantidade determinada de questões para cada disciplina.
Na prática, a composição pode variar de uma edição para outra. Por isso, listas que afirmam que o Enem terá obrigatoriamente “X questões de História” ou “Y questões de Biologia” devem ser tratadas como estimativas baseadas no histórico de provas, e não como uma regra oficial.
A própria matriz de referência do Enem reúne os conteúdos e habilidades que podem orientar a elaboração das questões. O documento serve como referência para a construção e avaliação da prova, mas não estabelece uma distribuição numérica fixa por disciplina.
Como foi a divisão no Enem 2025?
A edição de 2025 manteve o formato de quatro provas objetivas com 45 questões cada. No primeiro dia, foram aplicadas as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. No segundo, os participantes responderam às questões de Ciências da Natureza e Matemática.
No primeiro dia, por exemplo, o caderno de prova apresentava as questões de Linguagens numeradas de 1 a 45 e, depois da proposta de redação, as questões de Ciências Humanas de 46 a 90.
A quantidade de questões dedicadas a cada disciplina dentro dessas áreas, entretanto, pode ser diferente entre as edições. Por isso, utilizar provas anteriores para identificar os assuntos mais recorrentes pode ajudar no planejamento dos estudos, mas não garante que a mesma proporção será repetida no exame seguinte.
O que estudar para cada área?
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões
A área reúne Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. A interpretação de textos tem papel importante na prova, que também pode abordar diferentes gêneros textuais, variação linguística, literatura e aspectos relacionados à linguagem.
Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões
A prova reúne História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Os conteúdos podem aparecer de forma integrada a partir de textos, imagens, mapas, gráficos, documentos históricos e situações-problema.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões
A área é formada por Biologia, Física e Química. As questões podem relacionar conceitos científicos a situações do cotidiano, fenômenos naturais, tecnologia, meio ambiente e saúde.
Matemática e suas Tecnologias: 45 questões
A prova é composta por 45 questões de Matemática eia ou Química.
Como as questões são distribuídas?
No primeiro dia do exame, os participantes respondem às 45 questões de Linguagens e às 45 de Ciências Humanas, além de fazer a redação. Em Linguagens, são cobrados conteúdos relacionados a Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. Já Ciências Humanas reúne História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
No segundo dia, são aplicadas as provas de Ciências da Natureza e de Matemática, também com 45 questões cada. Ciências da Natureza contempla Biologia, Física e Química, enquanto Matemática é composta pela própria disciplina.
Não existe um número certo de questões de cada matéria. O Inep estabelece as áreas, as competências, as habilidades e os objetos de conhecimento que orientam a elaboração dos itens, mas não fixa no edital uma quantidade determinada de questões para cada disciplina.
Na prática, a composição pode variar de uma edição para outra. Por isso, listas que afirmam que o Enem terá obrigatoriamente “X questões de História” ou “Y questões de Biologia” devem ser tratadas como estimativas baseadas no histórico de provas, e não como uma regra oficial.
A própria matriz de referência do Enem reúne os conteúdos e habilidades que podem orientar a elaboração das questões. O documento serve como referência para a construção e avaliação da prova, mas não estabelece uma distribuição numérica fixa por disciplina.
Como foi a divisão no Enem 2025?
A edição de 2025 manteve o formato de quatro provas objetivas com 45 questões cada. No primeiro dia, foram aplicadas as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. No segundo, os participantes responderam às questões de Ciências da Natureza e Matemática.
No primeiro dia, por exemplo, o caderno de prova apresentava as questões de Linguagens numeradas de 1 a 45 e, depois da proposta de redação, as questões de Ciências Humanas de 46 a 90.
A quantidade de questões dedicadas a cada disciplina dentro dessas áreas, entretanto, pode ser diferente entre as edições. Por isso, utilizar provas anteriores para identificar os assuntos mais recorrentes pode ajudar no planejamento dos estudos, mas não garante que a mesma proporção será repetida no exame seguinte.
O que estudar para cada área?
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões
A área reúne Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. A interpretação de textos tem papel importante na prova, que também pode abordar diferentes gêneros textuais, variação linguística, literatura e aspectos relacionados à linguagem.
Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões
A prova reúne História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Os conteúdos podem aparecer de forma integrada a partir de textos, imagens, mapas, gráficos, documentos históricos e situações-problema.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões
A área é formada por Biologia, Física e Química. As questões podem relacionar conceitos científicos a situações do cotidiano, fenômenos naturais, tecnologia, meio ambiente e saúde.
Matemática e suas Tecnologias: 45 questões
A prova é composta por 45 questões de Matemática e costuma exigir a aplicação de conceitos para resolver problemas apresentados em diferentes contextos.
Vale a pena estudar mais uma matéria porque ela costuma cair mais?
O histórico das provas pode ser utilizado como uma ferramenta para identificar conteúdos recorrentes, mas não deve ser interpretado como uma previsão da próxima edição. Como a quantidade de questões por disciplina não é definida previamente pelo Inep, concentrar toda a preparação em poucos assuntos pode deixar o estudante vulnerável a uma prova com distribuição diferente.
Por isso, uma estratégia de preparação pode combinar o estudo das competências e habilidades previstas na matriz de referência com a resolução de provas anteriores. Dessa forma, o estudante consegue identificar os conteúdos mais recorrentes sem considerar que existe uma quantidade obrigatória de questões para cada disciplina.
No total, portanto, o Enem mantém uma regra simples: 45 questões por área, quatro áreas e 180 questões objetivas, além da redação. O que muda é a forma como os conteúdos e disciplinas aparecem dentro dessas áreas a cada edição.
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