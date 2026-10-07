Quantas questões tem o Enem 2026? Veja como a prova é dividida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma montar o cronograma de estudos a partir de uma pergunta: afinal, quantas questões de cada matéria caem na prova?

A resposta, porém, não é exata. Embora o exame tenha uma estrutura fixa, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não determina uma quantidade específica de questões para cada disciplina.

O Enem é formado por 180 questões objetivas e uma redação, divididas em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Cada área reúne 45 questões.