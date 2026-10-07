Alunos protestam em Garanhuns contra volta de diretor investigado por abuso sexual
Manifestação ocorreu em frente à escola de em Garanhuns; Ministério Público e Secretaria de Educação apuram denúncias de crimes sexuais no Agreste
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Alunos da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Henrique Dias, em Garanhuns, realizaram um protesto contra o retorno do diretor da unidade ao cargo. O gestor é investigado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por suspeita de abuso sexual contra ex-alunas.
O servidor estava afastado das funções desde junho, quando o MPPE iniciou as apurações. Os atos teriam ocorrido no final de 2021, período em que ele atuava na instituição como professor.
Apuração do Ministério Público
A investigação teve início após uma denúncia registrada na Ouvidoria do órgão em abril.
Uma ex-estudante afirma ter sofrido assédio e abuso quando era aluna e menor de idade, mediante coerção. A promotoria investiga a possibilidade de outras alunas terem sido submetidas a condutas semelhantes.
O caso segue sob apuração e não há conclusão formal sobre a responsabilidade do funcionário.
Posição da Secretaria de Educação
A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que a Gerência Regional de Educação Agreste Meridional recebeu representantes da comunidade escolar para prestar esclarecimentos.
A pasta instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e divulgou posicionamento oficial em nota:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informa que a Gerência Regional de Educação (GRE) Agreste Meridional recebeu, na terça-feira (6), representantes da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Henrique Dias, em Garanhuns, para ouvir as manifestações e prestar os devidos esclarecimentos sobre a situação relatada.
A SEE esclarece que conduz um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração dos fatos, de acordo com os procedimentos administrativos previstos. Todas as providências são adotadas com o rigor e a seriedade que o caso exige.
A pasta repudia veementemente qualquer forma de violência e reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e pautado pelo respeito a toda a comunidade escolar."
O processo administrativo segue em andamento paralelo à investigação ministerial.