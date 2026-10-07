Quem estuda mais? Como a comparação e a pressão acadêmica interferem na saúde mental de quem presta vestibular

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Especialista alerta para ansiedade e exaustão na preparação; estudantes relatam cobrança, comparação e a necessidade de equilibrar estudo e descanso

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Para quem passa meses ou até anos se preparando para vestibulares como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a expectativa pela prova pode ultrapassar a rotina de estudos e ocupar diferentes espaços da vida. A busca por uma vaga na universidade envolve dedicação, mas também pode trazer ansiedade, medo de não conseguir e cobranças relacionadas ao desempenho.

Nesse cenário, especialistas alertam para a importância de reconhecer os limites entre o estresse comum da preparação e situações que podem comprometer a saúde mental.

A estudante Ana Gabriela Lopes de Almeida, de 21 anos, está há quatro anos se preparando para o ENEM na Oficina de Estudos, um curso pré-vestibular. Candidata ao curso de Medicina, ela conta que a preparação modificou sua forma de estudar e também sua relação com a prova. Ao longo desse período, precisou aprender a lidar com a expectativa pela aprovação e com a comparação com outros estudantes.

“Apesar do peso de uma reprovação ser devastadora, o próximo ano de preparação coloca em análise todo o meu aprendizado, minha organização em relação aos estudos, e tudo isso conta”, relata.

Para Ana, a cobrança aparece principalmente nas comparações. Segundo ela, estudantes podem acabar observando o número de questões acertadas por outras pessoas ou a quantidade de horas dedicadas aos estudos e, a partir disso, considerar que estão fazendo menos do que deveriam.

“Eu sinto que o meio digital, por selecionar, muitas vezes, apenas a parte boa do processo, faz com que a comparação seja bem pior, porque vem muito no pensamento ‘Poxa, fulano está acertando tantas questões, fulana está estudando tantas horas por dia’. Isso aumenta muito a pressão”, afirma.

O psicólogo clínico, hospitalar e paliativista André Daconti Menezes, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), explica que buscar bons resultados e se dedicar aos estudos faz parte do processo, mas a cobrança precisa ser acompanhada de equilíbrio.

“É importante que os estudantes estejam buscando bons resultados, que eles almejem bons resultados, que se preparem para isso. Mas é sempre importante existir um equilíbrio”, afirma.

Segundo o profissional, a preocupação merece atenção quando começa a produzir sofrimento intenso e persistente ou interfere no funcionamento cotidiano.

Entre os sinais estão ansiedade excessiva, crises de pânico, irritabilidade, alterações no sono e no apetite, dificuldade de concentração, desânimo, crises de choro e uma sensação constante de incapacidade ou fracasso.

O psicólogo diferencia esse quadro do estresse provocado pelas demandas comuns da rotina. Segundo ele, situações pontuais podem gerar tensão, mas a tendência é que o estresse diminua depois que a situação que o provocou termina. O alerta aparece quando o sofrimento se torna persistente e compromete a qualidade de vida.

“Precisamos ficar atentos quando o sofrimento está se tornando intenso, persistente e comprometendo o funcionamento e a qualidade de vida desse jovem”, explica.

Estudar sem deixar de viver

A preparação para uma prova concorrida pode ocupar grande parte da rotina dos estudantes. Ana conta que, em determinados momentos, chegou a questionar se deveria descansar ou sair com amigos diante do receio de que isso prejudicasse seu desempenho.

Para ela, manter uma rotina organizada é fundamental para conciliar a preparação com outros aspectos da vida. “Nem sempre tempo de estudos significa qualidade. É preciso ter um equilíbrio”, afirma.

André também destaca a importância do descanso. Segundo o psicólogo, quando as demandas ultrapassam a capacidade de recuperação física e emocional do estudante, podem surgir exaustão, irritabilidade e queda no rendimento, na concentração, na atenção e na motivação.

O problema pode ser ainda maior para jovens que precisam conciliar os estudos com trabalho, faculdade ou outras responsabilidades. Nesses casos, a falta de tempo para descansar e se reorganizar pode aumentar a sobrecarga.

“Esse ‘não descansar’, que é uma necessidade básica de todo ser humano, pode gerar exaustão, pode gerar irritabilidade. O jovem pode ter uma queda no seu rendimento, na sua concentração, na sua atenção, na sua motivação, na sua capacidade de aprender até os conteúdos”, explica.

Comparação pode aumentar a cobrança

Além da rotina intensa, a comparação com outros estudantes pode interferir na percepção que o jovem tem sobre o próprio desempenho. Para André, comparar pessoas é prejudicial porque cada estudante parte de uma realidade diferente.

A comparação constante pode fazer com que o jovem considere seu próprio desempenho insuficiente e aumente sentimentos de inadequação, ansiedade e baixa autoestima.

Ana reconhece esse impacto na própria preparação. Para lidar com ele, tenta lembrar que cada pessoa possui uma trajetória diferente.

“O importante para não deixar isso atrapalhar nos estudos é tentar o máximo lembrar que ninguém parte do mesmo ponto. A comparação faz com que venha todo um sentimento de impotência, quando, na verdade, precisamos focar nos nossos objetivos e entender que cada um tem uma história a zelar no meio desse processo”, afirma.

As redes sociais podem intensificar esse comportamento ao mostrar apenas recortes da rotina de preparação. Para a estudante, acompanhar o desempenho de outras pessoas pode criar a impressão de que todos estão estudando mais ou obtendo resultados melhores.

A estudante Ana Gabriela, de 21 anos, está se preparando para cursar Medicina. A estudante Ana Gabriela, de 21 anos, está se preparando para cursar Medicina. - Foto: Divulgação/Oficina de Estudos

Rede de apoio

Diante da pressão, o suporte de familiares, amigos e professores também pode fazer diferença. Ana afirma que contar com o apoio dos pais e de pessoas próximas trouxe segurança durante a preparação. Ela também destaca a importância do acompanhamento oferecido por professores e monitores do cursinho.

A estudante faz terapia e considera o acompanhamento importante para lidar com a ansiedade e o medo da prova.

“Ela (a terapia) me ajuda a lidar melhor com todo esse sentimento de ansiedade, medo da prova, para que eu não paralise diante dela”, relata.

Para André, familiares, professores e amigos devem priorizar o acolhimento em vez de aumentar a cobrança. Segundo ele, uma das principais formas de ajudar é ouvir o estudante sem minimizar aquilo que ele está sentindo.

“É muito mais importante a gente oferecer apoio, acolhimento, escuta, afeto, disponibilidade para dizer: ‘Estou aqui para te ajudar. Como eu posso te ajudar?’”, afirma.

O psicólogo recomenda que adultos evitem comparar estudantes, minimizar suas dificuldades ou transformar o resultado da prova no principal assunto da relação. Em vez de perguntar quantas questões foram acertadas ou qual foi a nota do simulado, ele sugere que a atenção esteja voltada também para o estado emocional do jovem.

“Mais importante é saber como é que ele está. Isso é muito mais valioso e profundo, é isso que o jovem precisa”, destaca.

Para Ana, a preparação para o ENEM envolve justamente aprender a lidar com erros, dificuldades e expectativas sem permitir que eles determinem todo o processo.

“Um erro não é o fim do mundo, é um ponto necessário para prestar atenção e mudar”, afirma.

A estudante também resume a importância de encontrar um equilíbrio durante a preparação: “A dificuldade não pode ser um lugar de parada, tem que ser um lugar de transformação”.



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