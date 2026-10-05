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Enem e Educação | Notícia

Enem 2026: Entenda o testlet, modelo que reúne questões em blocos e exige mais leitura e concentração

Utilizado em 2025 na prova de Linguagens, a ideia é que o modelo possa ser aplicado em outras áreas como Ciências da Natureza e Matemática

Por Mirella Araújo Publicado em 05/10/2026 às 16:43
Reprodu&ccedil;&atilde;o de provas do Enem 2025
Reprodução de provas do Enem 2025 - ANGELO MIGUEL/MEC

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Um bloco com dois a seis itens relacionados a um único texto-base, imagem, gráfico ou situação-problema. Essa é a metodologia testlet, aplicada na edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e que pode ser ampliado para outras áreas, como Ciências da Natureza (Física, Química e Física) e Matemática, nas próximas edições.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que está se debruçando sobre novos mecanismos e formas de aperfeiçoar o exame, a ideia do testlet é otimizar o tempo de prova; abordar contextos com maior complexidade; evitar o desperdício de esforço na leitura de vários excertos de texto; propiciar o desenvolvimento de habilidades de análise crítica, raciocínio lógico e inferência; e reduzir o tamanho da prova.

No Enem 2025, os candidatos já se depararam com esse modelo por meio do texto “De próprio punho”, da escritora e professora Ana Elisa Ribeiro, publicado na revista Rascunho. Com 45 linhas e 2.863 caracteres a crônica serviu de base para cinco questões: uma considerada de nível fácil e outras quatro de nível médio.

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Atenção as competências exigidas

Para o professor de Química do Colégio Saber Viver (CSV), Pietro Santiago, a adoção do testlet faz com que a prova passe a exigir uma visão mais sistêmica das respostas e, nesse ponto, é importante que oes estudantes prestem atenção as competências que envolvem análise crítica e síntese.

"É preciso conectar ideias, realizar o cruzamento de dados do texto suporte com o enunciado e compreender a tese global defendida. A competência da área 1 da Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, por exemplo, fala em compreender textos de divulgação científica para identificar hipóteses, analisar a metodologia de um experimento descrito textualmente ou interpretar os impactos socioambientais relatados em reportagens", explicou o docente à coluna Enem e Educação.

"Já na área de Matemática e e suas Tecnologias, as competência de área 1 e 7 envolvem ler, traduzir e interpretar enunciados textuais complexos para transformá-los em linguagem matemática (equações, proporções) ou extrair informações de gráficos, tabelas e infográficos estatísticos", completou.

Uma preocupação já externada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo próprio Inep, é com a dificuldade que os jovens têm de manter a concentração durante a prova. O Enem possui 180 questões objetivas e de múltipla, além da redação, o que exige dos candidatos um longo período de atenção, principalmente em um cenário hiperconectado como o que vivemos, marcado pelo excesso de telas e de estímulos.

Mas, segundo o professor Pietro, mesmo que na prática os testlets poupem o tempo mecânico de leitura, eles aumenta a densidade de cobrança. "Isso pode gerar cansaço físico e sobretudo mental mais pronunciado. Cada bloco desses ‘’mini-testes” exigem um alto nível de imersão, interpretação crítica e atenção mais profunda", destacou.

Por isso, ele orienta que os estudantes treinem a "resistência a leitura", acostumando-se a ler texto mais longos e artigos de divulgação científica, por exemplo. "É também importante fazer mais simulados e não buscar aprender nada novo do zero nessa reta final, isso só causaria mais ansiedade. E nas ultimas duas semanas ajustar o ritmo biológico. O seu cérebro precisa estar acostumado a render no pico máximo de atenção exatamente no horário da prova", afirmou o professor do Colégio Saber Viver.

Conexão dos conteúdos e habilidades

O professor de Geografia da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Caio Pereira, Marcelo Rocha, acredita que o modelo seja interessante de ser aplicado nas outras áreas de conhecimento por conectar mais os conteúdos à vida real.

"O Enem já é muito próximo disso, mas, para mim, exige uma capacidade de leitura e concentração muito maior. Aparentemente, esse modelo parece ser mais fácil, mas não é, porque você, ao ler um texto grande, uma imagem ou um mapa e conectar com várias questões e habilidades diferentes, tem uma outra proposta de concentração", disse Marcelo à coluna Enem e Educação.

O professor da EREM Caio Pereira reforçou que o estudante, ao se deparar com esses blocos, precisa saber analisar dados, o que seria muito positivo caso o testlet fosse aplicado em Ciências Humanas também. "Seria excelente, tem muita coisa que poderia ser explorada. Colocar uma informação sobre mudanças climáticas e isso ser cobrado dentro do aspecto histórico e geográfico torna o Enem mais integrado, uma prova mais inteligente", afirmou. 

Marcelo Rocha também reforçou que a preparação exige uma prática de leitura maior do que nas edições passadas do Enem. "O exercício será outro, ele vai precisar ler um artigo científico inteiro, uma reportagem inteira, e não aqueles resumos curtos. Acho que o aluno tem que treinar um texto principal e, a partir disso, fazendo suas anotações ao lado, tentar responder às questões com calma", destacou.

Ele também vê essas possíveis mudanças como uma tendência natural, considerando que o Enem deixou de priorizar a memorização de fórmulas e passou a cobrar dos candidatos o pensamento crítico.

O Enem 2026 será realizado em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os candidatos terão 5h30 para responder às questões de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação. No segundo, serão 5h para as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

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