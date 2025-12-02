fechar
Estudante antecipou uso de novo modelo de questões do Enem quase um ano antes, diz Folha

Edcley Teixeira publicou em 2024 que o Enem adotaria blocos de questões baseados em um mesmo texto, formato que estreou este ano

Por JC Publicado em 02/12/2025 às 16:43
Edcley Teixeira realizou uma live no dia 11 de novembro onde divulgou algumas questões praticamente idênticas as que caíram no segundo domingo do Enem 2025
Edcley Teixeira realizou uma live no dia 11 de novembro onde divulgou algumas questões praticamente idênticas as que caíram no segundo domingo do Enem 2025 - Reprodução/TV Globo

O estudante de medicina Edcley Teixeira mencionou publicamente, ainda em dezembro de 2024, o formato de questões que estreou no Enem 2025, segundo apuração da Folha de S.Paulo.

Nas redes sociais, ele descreveu o “testlet” — um grupo de perguntas elaboradas a partir de um único texto-base — meses antes de o Ministério da Educação anunciar oficialmente a mudança.

A Folha teve acesso aos prints das postagens temporárias no Instagram, e o universitário confirmou ao veículo, por videochamada, que comentou sobre o modelo quase um ano antes do exame.

Ele afirma ter chegado à conclusão após analisar editais e documentos públicos do Inep, que citavam oficinas e processos de elaboração de testlets no contexto do Novo Enem.

O que é o “testlet” e como ele apareceu na prova

O formato reúne cinco questões ancoradas em um mesmo texto. Embora Edcley afirmasse que o modelo só entraria em teste após 2025, ele foi aplicado já no primeiro dia do Enem deste ano e voltou a aparecer na reaplicação realizada no Pará, no último domingo (30).

Três dias após a primeira prova, o MEC apresentou oficialmente o testlet como uma das inovações do Enem 2025, justificando que o formato mantém a independência dos itens, mas torna a prova mais contextualizada.

Ao jornal, o presidente do Inep, Manuel Palacios, reforçou que a adoção do modelo “não era sigilosa” e que o instituto vem estudando sua incorporação desde 2023. Segundo ele, a mudança acompanha as transformações do Ensino Médio e deve ser mantida nas próximas edições.

O que Edcley havia publicado

Segundo a Folha, o estudante mostrou em stories trechos de chamadas públicas e editais voltados à seleção de elaboradores de itens que mencionavam “oficinas de elaboração de testlets” e blocos de questões não independentes.

Ele afirmou acreditar que o Inep pretendia, gradualmente, substituir a TRI (Teoria de Resposta ao Item), usada desde 2009, por uma metodologia mais recente, a TRT (Teoria de Resposta ao Testlet).

A Folha confirmou a existência da página citada, mas não encontrou o edital mencionado; Edcley diz que o arquivo foi removido posteriormente.

O documento, segundo o jornal, detalhava etapas internas do processo, como seleção de textos-base, elaboração, revisão, painéis técnicos e relatórios, com atividades previstas entre agosto e dezembro de 2024. Todos os colaboradores estavam sujeitos a cláusulas de sigilo.

Repetição de padrões e previsões do Enem

Edcley atribuiu sua previsão à análise de padrões de prova e à leitura de documentos oficiais, algo que chama de “método de percepção algorítmica”.

Ele diz ter participado de diversos exames e pré-testes oficiais, como o Prêmio Capes Talento Universitário, usados pelo Inep para calibrar itens que futuramente podem entrar no Enem.

O estudante ganhou repercussão nacional após divulgar, em uma live no YouTube, dias antes da aplicação das provas, questões muito semelhantes às que apareceram no Enem 2025. Três itens foram anulados, e o Inep solicitou investigação da Polícia Federal.

Inep contesta coincidências integrais

Em nota, citada pela Folha, o Inep afirmou que “nenhuma questão coincide integralmente” com as mostradas nas redes sociais do estudante, embora reconheça “similaridades pontuais”.

O instituto também reforçou que elimina, rotineiramente, itens que não discriminam de forma adequada o nível de proficiência dos candidatos, parte do processo de calibração do exame.

Questionado pelo jornal sobre sua participação em pré-testes, Edcley preferiu não comentar, mas admitiu que, às vezes, utilizava “marketing agressivo” para divulgar seus cursos e mentorias para o Enem.

Confiança no processo

À Folha, o presidente do Inep reiterou que a modernização do exame já estava em curso e que o uso do testlet era esperado. O documento citado por Edcley, disse ele, faz parte do plano de trabalho para remunerar colaboradores externos e não possui acesso restrito.

O estudante, por sua vez, declarou confiar no processo técnico. “Eu confio no Enem, confio no Inep. Continuo apaixonado pelo exame e acredito muito na capacidade técnica deles”, afirmou à Folha de S.Paulo.

