Enem 2025 na Grande Belém tem tema de redação sobre valorização dos trabalhadores rurais
O adiamento do Enem 2025 em relação ao restante do país ocorreu por causa da realização da COP 30 que foi sediada em Belém, no Pará
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, é “A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil”.
Conforme já havia sido anunciado pelo Ministério da Educação, o tema nessas cidades da Grande Belém seria diferente daquele da aplicação regular, cujo assunto deste ano foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
Neste primeiro dia de provas, os candidatos respondem a 45 questões de Linguagens, 45 questões de Ciências Humanas, além da redação dissertativo-argumentativa. O adiamento em relação ao restante do país ocorreu por causa da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), sediada em Belém.
Dos 95.784 inscritos, 21.775 são concluintes do ensino médio. Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647. Em seguida vêm Ananindeua, com 22.183, e Marituba, com 3.954.
Os dados são do Painel do Enem, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame.
Horários
O Inep ressaltou que todos os procedimentos, orientações e regras permanecem os mesmos adotados na aplicação regular.
Neste primeiro dia, os portões foram abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). As provas terão duração de 5 horas e 30 minutos: começam às 13h30 e se encerram às 19h. O fuso horário de Belém, Ananindeua e Marituba é o mesmo de Brasília.
Isonomia
O Inep assegura que as provas das três cidades paraenses têm conteúdos distintos daqueles da aplicação regular, mas mantêm o mesmo nível de dificuldade. O objetivo é garantir equidade e isonomia entre todos os participantes.
A equivalência entre as questões, segundo o Inep, é garantida pelo uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que permite comparar resultados de provas diferentes. A TRI considera, no cálculo da nota, a coerência das respostas corretas do participante e identifica o grau de dificuldade de cada item.
Notas
As notas finais do Enem serão divulgadas em janeiro de 2026 e podem ser usadas para acesso a universidades públicas, em diversas modalidades; para concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas; para solicitar crédito estudantil; para ingresso direto em faculdades; para estudar em Portugal; para autoavaliação dos treineiros; e para certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência.
*Com informações da Agência Brasil