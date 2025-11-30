Enem 2025 no Pará: Participantes concluem primeiro dia de prova neste domingo
O Inep registrou 95.784 inscritos para o Enem 2025 dos municípios de Marituba, Belém e Ananindeua. Desses, 21.775 são concluintes do ensino médio
Clique aqui e escute a matéria
Os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, encerraram, às 19h (horário de Brasília) deste domingo (30), a aplicação do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As três cidades tiveram alterações nas datas da prova por causa da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada entre 10 e 21 de novembro.
O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), registrou 95.784 inscritos para o Enem 2025 dos municípios de Marituba, Belém e Ananindeua. Desses, 21.775 são concluintes do ensino médio.
Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647 inscritos. Em seguida vem Ananindeua, que registra 22.183. Já Marituba totaliza 3.954 inscrições. Os dados são do Painel do Enem, disponível no portal do Inep.
Os participantes com solicitação de tempo adicional aprovada pelo Inep tiveram direito a 60 minutos extras em cada dia de aplicação das provas. No caso de solicitação aprovada para o recurso de videoprova em Libras, o acréscimo foi de 120 minutos.
A aplicação do Enem 2025 nos três municípios paraenses continuará no próximo domingo (7), quando os participantes resolverão itens de ciências da natureza e matemática.
Exame
Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.