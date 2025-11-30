fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025 no Pará: Participantes concluem primeiro dia de prova neste domingo

O Inep registrou 95.784 inscritos para o Enem 2025 dos municípios de Marituba, Belém e Ananindeua. Desses, 21.775 são concluintes do ensino médio

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 20:18 | Atualizado em 30/11/2025 às 20:51
A aplicação do Enem 2025 nos três municípios paraenses continuará no próximo domingo, 7 de dezembro
A aplicação do Enem 2025 nos três municípios paraenses continuará no próximo domingo, 7 de dezembro - Tomaz Silva/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, encerraram, às 19h (horário de Brasília) deste domingo (30), a aplicação do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As três cidades tiveram alterações nas datas da prova por causa da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada entre 10 e 21 de novembro.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), registrou 95.784 inscritos para o Enem 2025 dos municípios de Marituba, Belém e Ananindeua. Desses, 21.775 são concluintes do ensino médio.

Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647 inscritos. Em seguida vem Ananindeua, que registra 22.183. Já Marituba totaliza 3.954 inscrições. Os dados são do Painel do Enem, disponível no portal do Inep.

Os participantes com solicitação de tempo adicional aprovada pelo Inep tiveram direito a 60 minutos extras em cada dia de aplicação das provas. No caso de solicitação aprovada para o recurso de videoprova em Libras, o acréscimo foi de 120 minutos.

A aplicação do Enem 2025 nos três municípios paraenses continuará no próximo domingo (7), quando os participantes resolverão itens de ciências da natureza e matemática.

Exame

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Enem 2025 na Grande Belém tem tema de redação sobre valorização dos trabalhadores rurais
ENEM 2025

Enem 2025 na Grande Belém tem tema de redação sobre valorização dos trabalhadores rurais
Enem 2025: Candidatos do Pará fazem primeiro dia de provas neste domingo (30)
enem

Enem 2025: Candidatos do Pará fazem primeiro dia de provas neste domingo (30)

Compartilhe

Tags