Enem e Educação | Notícia

Fuvest divulga lista de aprovados e locais de provas para 2ª fase

Segundo o instituto, mais de 30 mil candidatos foram convocados para prosseguir no vestibular 2025 da Universidade de São Paulo (USP)

Por Agência Brasil Publicado em 01/12/2025 às 14:40
A prova da Fuvest será realizada nos dias 14 e 15 de dezembro
A prova da Fuvest será realizada nos dias 14 e 15 de dezembro - © Diogo Moreira/MáquinaCW

A lista de convocados e os locais de provas da segunda fase da Fundação para o Vestibular (Fuvest) foram divulgados nesta segunda-feira (1º). Segundo o instituto, mais de 30 mil candidatos foram convocados para prosseguir no vestibular da Universidade de São Paulo (USP).

Acesse aqui a lista de aprovados.

Veja aqui os locais das provas da segunda fase.

A prova será realizada em dois dias consecutivos: 14 e 15 de dezembro. O exame será aplicado em 36 escolas, localizadas em 21 cidades, além da capital paulista.

No primeiro dia da prova, os vestibulandos terão que responder a 12 questões discursivas de português, que incluem interpretação de texto, gramática e literatura (que considera a lista obrigatória de obras).


Os participantes também terão que escrever uma redação. Neste ano, é possível escolher entre duas propostas: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero textual, a ser apresentado no momento da prova.

O segundo dia será reservado para 12 questões discursivas que contemplam o conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida. Para os cursos de exatas, será cobrado conhecimento de matemática, física e química. Para a carreira de humanas, de história e geografia. Por fim, para as áreas biológicas, de biologia e química.

"É importante o vestibulando estar atento ao local das provas, que pode não ser o mesmo da primeira fase", ressalta o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco. Para evitar atrasos no dia e estresse na chegada para as provas, o candidato deve conhecer com antecedência o trajeto até o local onde fará o exame.

Calendário do vestibular

  • Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas – Música: 9 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205
  • Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/1/2026
  • Primeira chamada: 23/1/2026

