Enem 2025: portões são fechados às 13h no segundo dia de provas; candidatos têm até 18h30 para concluir o exame

O Enem 2025 ocorre em 1.805 municípios, com 11.791 locais de prova e 164.906 salas utilizadas nesta edição, segundo dados do Ministério da Educação

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), os portões foram fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília), e as com início marcado para às 13h30.

Nesta etapa, os candidatos têm cinco horas para responder a 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). De acordo com o edital, o exame termina às 18h30 (meia hora mais cedo que no primeiro domingo).

A saída sem o caderno de questões é permitida a partir das 15h30. Os participantes que desejarem levar o caderno poderão deixar o local a partir das 18h, 30 minutos antes do fim da aplicação.

O Enem 2025 está sendo aplicado em 1.805 municípios do país, distribuído em 11.791 locais de prova e 164.906 salas. Ao todo, mais de 300 mil pessoas participam da operação do Enem, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), no balanço preliminar do primeiro dia de provas.

A psicopedagoga do Colégio Saber Viver (CSV), Luciana Lima, destacou que, neste segundo domingo de provas, é importante que os alunos mantenham a calma e a concentração. “Nós os recebemos com nossa ‘arena de abraços’, porque este é o momento de acolhê-los e tranquilizá-los, para que possam fazer a prova com mais segurança e sucesso”, afirmou.

Rudá Matos, de 32 anos, afirmou que a prova deste domingo tem um peso maior, já que ele deseja cursar Medicina. “A expectativa está alta. Ter matemática, física, química e biologia é pesado. A redação ocupou muito tempo, esforço mental e muita leitura, mas aqui também precisamos justificar e destrinchar as problemáticas. Então, a expectativa continua muito alta”, relatou o candidato, que veio do bairro do Janga, em Paulista, e tem como local de prova a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)

Ele destacou ainda que sua principal dificuldade foi o transporte público: “Tinha pouca opção de ônibus. Domingo já é reduzido e hoje continuou assim. Mas saí com antecedência para evitar qualquer tipo de imprevisto”, disse ao JC.

Para Luiz Guilherme da Silva, de 16 anos, a expectativa para este domingo também é alta. Ele veio de Jaboatão dos Guararapes e ficou atento ao relógio para chegar com antecedência à Unicap.

“Foi um pouco difícil chegar por causa da demora do ônibus e do engarrafamento. Mas minha expectativa é boa. Eu gostei do tema da redação no domingo passado e achava que seria esse mesmo. Então, hoje é o dia de fazer e passar mesmo. Estou tranquilo e preparado”, afirmou Luiz, que deseja cursar Engenharia Mecânica.

Infelizmente, para o estudante Nicolas Gabriel, de 18 anos, a tentativa de ingressar no Ensino Superior por meio do Enem ficará para o próximo ano. O jovem, que veio de Jaboatão dos Guararapes, chegou ao local faltando 15 minutos para o fechamento dos portões, mas esqueceu o documento de identificação com foto.

“Tive que pegar três ônibus. Apesar do trânsito, estava tudo sob controle, mas esqueci minha identidade. Pedi um Uber Moto para buscar, só que ele errou o endereço e não chegou a tempo”, relatou.

Nicolas, que está concluindo o 3º ano do Ensino Médio, afirmou ter ido bem na prova de Linguagens no domingo anterior. Ele lamentou a perda da segunda etapa e disse que tentará novamente no próximo ano. O estudante planeja cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Documentação exigida

Para fazer o Enem, o participante deveria apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais, conforme especificado em edital.



São aceitos como documentos válidos: Carteira de Identidade (expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal); documentos de identificação profissional emitidos por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a Lei n.º 9.503/1997; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.



Documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH ou RG Digital, também puderam ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no app Gov.br

Autoridades desejam sorte aos candidatos

Mais cedo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, publicou uma mensagem em suas redes sociais em apoio aos estudantes que fazem a segunda etapa do Enem 2025. “Turma, chegamos ao segundo domingo do Enem! E eu tô passando para desejar uma prova arretada pra todo mundo que está voltando hoje para fechar esse ciclo com força”, afirmou.

“Pernambuco tá cheio de gente dedicada, acreditando no futuro e mostrando, na prática, o quanto nossa educação é potente. Já deu tudo certo”, completou. A chefe do Executivo estadual também reforçou a gratuidade do transporte público para os estudantes da rede estadual que utilizam o VEM Passe Livre e destacou que 24 linhas da Região Metropolitana estão com reforço, operando com 164 ônibus e mais de 1.500 viagens ao longo do dia.

O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve na Universidade de Brasília (UnB) para acompanhar a movimentação dos candidatos. “Vim assim que os portões abriram para desejar boa sorte aos estudantes que farão a segunda prova do Enem”, afirmou.

Ele acrescentou que, após a visita, seguiria para o Inep para acompanhar o fechamento dos portões e o início da aplicação. “Todos os malotes já foram entregues em todas as regiões do País. Boa sorte a todos que vão fazer o Enem neste segundo dia”, concluiu.

Trânsito no entorno da Unicap neste segundo domingo do Enem 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM Movimentação de candidatos no segundo dia do Enem 2025, na Unicap - JAILTON JR./JC IMAGEM Movimentação de candidatos no segundo dia do Enem 2025, na Unicap - JAILTON JR./JC IMAGEM Movimentação de candidatos no segundo dia do Enem 2025, na Unicap - JAILTON JR./JC IMAGEM

Matemática e suas Tecnologias

As competências de Matemática do Enem envolvem a compreensão e o uso de números, operações e padrões; a interpretação de espaços, formas e propriedades geométricas; e o domínio de grandezas, medidas, escalas e proporcionalidades.

Também incluem a capacidade de identificar relações entre grandezas, analisar variações, modelar situações utilizando expressões algébricas, interpretar gráficos cartesianos e empregar esses conhecimentos para resolver problemas e avaliar a razoabilidade de resultados em diferentes contextos.

Além disso, o exame exige a leitura e a análise crítica de gráficos e tabelas, permitindo inferências, comparações e previsões de tendências. Competências ligadas à estatística e à probabilidade — como cálculo de medidas de tendência central e dispersão, interpretação de distribuições e avaliação de propostas com base em dados — também são fundamentais, reforçando a necessidade de utilizar conceitos matemáticos para argumentar, interpretar informações e tomar decisões fundamentadas sobre situações reais.

Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia)

Já as competências de Ciências da Natureza envolvem compreender fenômenos e tecnologias presentes no cotidiano, reconhecendo o papel das ciências no desenvolvimento social e ambiental. Incluem identificar e aplicar conceitos ligados a ondas, energia, eletricidade, materiais, comunicação e processos produtivos; entender etapas de obtenção e transformação de recursos naturais; analisar ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais e biotecnologias; e diferenciar interpretações científicas de explicações baseadas no senso comum.

Também exigem compreender relações entre organismos e ambiente, mecanismos biológicos, saúde, evolução e padrões vitais; interpretar informações apresentadas em diferentes linguagens científicas; e usar conhecimentos de física, química e biologia para resolver problemas, interpretar fenômenos e avaliar intervenções que envolvem energia, matéria, processos tecnológicos, impactos ambientais e ações de promoção da saúde.