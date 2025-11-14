Enem 2025: governo de Pernambuco garante transporte gratuito para estudantes neste domingo (16)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudantes da rede estadual poderão usar gratuitamente os ônibus com o VEM Passe Livre para chegar aos locais de prova do Enem na RMR

O governo de Pernambuco vai assegurar transporte gratuito aos estudantes da rede estadual que farão a prova do Enem neste domingo (16).

A iniciativa, coordenada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), permitirá que os alunos utilizem o cartão VEM Passe Livre para se deslocar sem custos até os locais de prova na Região Metropolitana do Recife.

Reforço na operação para atender candidatos

Para atender à demanda, o CTM programou 10.268 viagens ao longo do domingo, ampliando a oferta de veículos nas linhas mais utilizadas por estudantes. O objetivo é garantir que todos cheguem aos locais de prova com antecedência e segurança.

Linhas com reforço de frota

As seguintes linhas terão aumento de viagens durante o dia:

020 – Candeias / TI Tancredo Neves

021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 – Joana Bezerra / Boa Viagem

164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra

1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1968 – Ilha de Itamaracá / TI Igarassu

1986 – TI Rio Doce / TI PE-15

1992 – Pau Amarelo

520 – TI Macaxeira / Parnamirim

624 – Brejo

631 – Nova Descoberta (Cabugá)

645 – Av. Norte (Macaxeira)

202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 – Guabiraba / Derby

642 – Córrego do Jenipapo

710 – Beberibe / Derby

2402 – Parque Capibaribe / Caxangá

2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe

Orientações para o dia da prova

O estudante deve apresentar o cartão VEM Passe Livre ao embarcar. Como o volume de passageiros tende a aumentar, a recomendação é sair de casa com antecedência, conferir o local de prova previamente e evitar deslocamentos de última hora.