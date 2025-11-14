fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: governo de Pernambuco garante transporte gratuito para estudantes neste domingo (16)

Estudantes da rede estadual poderão usar gratuitamente os ônibus com o VEM Passe Livre para chegar aos locais de prova do Enem na RMR

Por Maria Clara Trajano Publicado em 14/11/2025 às 18:31
Cartão VEM Livre Acesso
Cartão VEM Livre Acesso - Divulgação/Grande Recife Consórcio de Transporte

O governo de Pernambuco vai assegurar transporte gratuito aos estudantes da rede estadual que farão a prova do Enem neste domingo (16).

A iniciativa, coordenada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), permitirá que os alunos utilizem o cartão VEM Passe Livre para se deslocar sem custos até os locais de prova na Região Metropolitana do Recife.

Reforço na operação para atender candidatos

Para atender à demanda, o CTM programou 10.268 viagens ao longo do domingo, ampliando a oferta de veículos nas linhas mais utilizadas por estudantes. O objetivo é garantir que todos cheguem aos locais de prova com antecedência e segurança.

Linhas com reforço de frota

As seguintes linhas terão aumento de viagens durante o dia:

  • 020 – Candeias / TI Tancredo Neves
  • 021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
  • 080 – Joana Bezerra / Boa Viagem
  • 164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
  • 165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
  • 881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
  • 1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
  • 1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra
  • 1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
  • 1968 – Ilha de Itamaracá / TI Igarassu
  • 1986 – TI Rio Doce / TI PE-15
  • 1992 – Pau Amarelo
  • 520 – TI Macaxeira / Parnamirim
  • 624 – Brejo
  • 631 – Nova Descoberta (Cabugá)
  • 645 – Av. Norte (Macaxeira)
  • 202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
  • 640 – Guabiraba / Derby
  • 642 – Córrego do Jenipapo
  • 710 – Beberibe / Derby
  • 2402 – Parque Capibaribe / Caxangá
  • 2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
  • 2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe

Orientações para o dia da prova

O estudante deve apresentar o cartão VEM Passe Livre ao embarcar. Como o volume de passageiros tende a aumentar, a recomendação é sair de casa com antecedência, conferir o local de prova previamente e evitar deslocamentos de última hora.

