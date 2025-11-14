Enem 2025: governo de Pernambuco garante transporte gratuito para estudantes neste domingo (16)
Estudantes da rede estadual poderão usar gratuitamente os ônibus com o VEM Passe Livre para chegar aos locais de prova do Enem na RMR
Clique aqui e escute a matéria
O governo de Pernambuco vai assegurar transporte gratuito aos estudantes da rede estadual que farão a prova do Enem neste domingo (16).
A iniciativa, coordenada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), permitirá que os alunos utilizem o cartão VEM Passe Livre para se deslocar sem custos até os locais de prova na Região Metropolitana do Recife.
Reforço na operação para atender candidatos
Para atender à demanda, o CTM programou 10.268 viagens ao longo do domingo, ampliando a oferta de veículos nas linhas mais utilizadas por estudantes. O objetivo é garantir que todos cheguem aos locais de prova com antecedência e segurança.
Linhas com reforço de frota
As seguintes linhas terão aumento de viagens durante o dia:
- 020 – Candeias / TI Tancredo Neves
- 021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
- 080 – Joana Bezerra / Boa Viagem
- 164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
- 165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
- 881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
- 1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
- 1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra
- 1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
- 1968 – Ilha de Itamaracá / TI Igarassu
- 1986 – TI Rio Doce / TI PE-15
- 1992 – Pau Amarelo
- 520 – TI Macaxeira / Parnamirim
- 624 – Brejo
- 631 – Nova Descoberta (Cabugá)
- 645 – Av. Norte (Macaxeira)
- 202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
- 640 – Guabiraba / Derby
- 642 – Córrego do Jenipapo
- 710 – Beberibe / Derby
- 2402 – Parque Capibaribe / Caxangá
- 2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
- 2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe
Orientações para o dia da prova
O estudante deve apresentar o cartão VEM Passe Livre ao embarcar. Como o volume de passageiros tende a aumentar, a recomendação é sair de casa com antecedência, conferir o local de prova previamente e evitar deslocamentos de última hora.