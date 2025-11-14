Governo anuncia 8.600 cargos para professores e técnicos em educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente assinou projetos nesta sexta (14) durante cerimônia da Ordem do Mérito Educativo, que homenageou Gil do Vigor e Ailton Krenak.

*Com informações da Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta sexta-feira (14), projetos de lei que autorizam a criação de 8.600 novos cargos para a área da educação. A medida visa ampliar o quadro de professores de magistério superior e de técnicos administrativos em educação.

Com as novas vagas, o quantitativo de cargos autorizados pelo governo saltará de 21.204 para 29.804.

As assinaturas ocorreram durante a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Educativo, em Brasília. No evento, Lula defendeu o investimento na área e afirmou ser "mais barato financiar educação para as crianças do que manter um jovem na cadeia por falta de oportunidades".

“Muita gente nunca quis que o povo brasileiro fosse educado. É como se fosse uma coisa vergonhosa para a elite durante tantas décadas e séculos não permitir que o povo brasileiro tivesse acesso à educação”, disse o presidente.

Homenagens na Ordem do Mérito Educativo

A cerimônia, que celebra os 95 anos do Ministério da Educação (MEC), agraciou 262 personalidades que se destacaram em ações pelo desenvolvimento do ensino no Brasil.

Entre os homenageados estavam os escritores Ailton Krenak e Ana Maria Gonçalves, e os influenciadores digitais Gilberto José Nogueira (Gil do Vigor) e Felipe Neto.

Ex-beneficiário do Bolsa Família e de políticas de cotas, Gil do Vigor lembrou o incentivo que recebeu da mãe. “Ela me disse que tínhamos uma marreta para atravessar a parede capaz de transformar a vida. E essa marreta é a educação”.

O economista, que anunciou que fará pós-doutorado na Universidade de Chicago, se emocionou: “Eu sou um exemplo de como as políticas de inclusão garantem a transformação. A educação salva vidas”.

Houve também homenagens póstumas ao escritor Antonio Bispo (Nego Bispo) e à professora Elisabeth Tenreiro, morta em um ataque a uma escola em 2023.

O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou o compromisso com o ensino público. “Essa celebração reafirma nosso compromisso com educação pública forte (...) A educação é o único caminho transformador de uma nação”, afirmou.

