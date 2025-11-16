Enem 2025: 30% de abstenção no segundo domingo; MEC anuncia mudanças para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na próxima quinta-feira (20), o gabarito das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza já estarão disponíveis para a consulta

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, neste domingo (16), o balanço preliminar do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

Assim como no primeiro domingo (9), o ministro da Educação, Camilo Santana, avaliou a realização das provas como positiva, organizada e sem grandes intercorrências. “Nós tivemos problemas de segurança no Rio de Janeiro, mas foram questões externas e tivemos a aplicação prova adiada. E tivemos problemas de falta de energia no Rio Grande do Sul e em uma escola no Ceará. Mas todos aqueles que se sentirem prejudicados [conforme edital] terão direito de fazer a reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro. Lembrando que a solicitação para a reaplicação vai de 17 a 21 de novembro", disse.

O ministro também destacou que, por causa do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, no dia 7 de novembro, os participantes do município terão direito a reaplicação das provas.

De acordo com os dados preliminares apresentados pelo MEC e pelo Inep, a taxa de abstenção ficou em torno de 30% dos inscritos, repetindo o percentual registrado na edição de 2024. Ao todo, 1.700 candidatos foram eliminados.

Durante coletiva de imprensa, o ministro da Educação afirmou que o Enem passará por mudanças a partir de 2026. Segundo ele, o Inep foi orientado a realizar estudos para que o exame também seja utilizado como instrumento de avaliação do Ensino Médio. A ideia é que os estudantes do 3º ano façam a prova anualmente, substituindo a aplicação do Saeb para esse público, que ocorre a cada dois anos.

“Por que isso? Primeiro, porque essa avaliação será anual. Muitas vezes, o aluno ficava desmotivado ao precisar fazer a prova do Saeb e, depois, o Enem. O foco do estudante do 3º ano do Ensino Médio é o Enem, pois ele quer garantir acesso à universidade. É uma prova à qual ele se dedica mais, e não tenho dúvida de que obteremos resultados mais eficientes e fidedignos em relação a esse aluno. O Inep já realizou todos os estudos e avaliou os padrões que serão utilizados”, explicou Camilo Santana.

O presidente do Inep, Manuel Palácios, afirmou que a nova avaliação da conclusão da educação básica, por meio do Enem, colocará em outro patamar a aferição da qualidade do ensino, à medida que buscará engajar mais os estudantes. “É uma prova que cobre todas as habilidades e conhecimentos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com muito mais qualidade”, disse.

“Isso significa uma importante atualização das propostas de avaliação da educação básica. Será um grande exame de conclusão, uma referência para todo o país sobre o que se deseja como formação geral básica ao final do Ensino Médio”, reforçou Palácios.

Aplicação de prova em países do Mercosul

Outra novidade anunciada durante a coletiva de imprensa é a aplicação do Enem 2026 em Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai), em português, para brasileiros e estrangeiros. O MEC já solicitou ao Inep uma avaliação sobre a viabilidade da aplicação das provas nos países do Mercosul.

“Já existia, em reuniões do Mercosul que eu participei, uma demanda da participação de alunos, até porque foi criada a Universidade Latino-Americana da União do Mercosul (Unila), no Paraná. Inclusive retomamos a obra e ela será entregue no próximo ano. A ideia é abrir as portas para os alunos do Mercosul, mas queremos ter dados mais concretos sobre quanto custaria isso e quais seriam os locais de aplicação”, explicou Camilo Santana.

Segundo Manuel Palácios, está sendo estudado qual seria o modelo de prova, com possibilidade de realização em formato digital nesses países. Como as inscrições para o Enem 2026 ocorrerão no primeiro semestre, a expectativa do Inep é de que os estudos sejam concluídos até o final de março.

Certificação e pré-inscrição continuará na edição 2026

Nesta edição, o Enem voltou a ser uma alternativa para jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade regular. Mais de 98 mil participantes optaram por essa modalidade, na qual é necessário atingir, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação para solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência. Segundo o MEC, a possibilidade de certificação pelo Enem será mantida na edição do próximo ano.

Além disso, também seguirá disponível a inscrição pré-preenchida para concluintes da rede pública. Nesses casos, o participante deve acessar a página oficial para confirmar a inscrição e escolher a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) que deseja realizar. A plataforma não gerará boleto de pagamento, mesmo que o estudante não tenha solicitado a isenção.

Gabarito e resultado oficial

Nesta edição, os gabaritos oficiais estão sendo divulgados em dias separados. Na última quinta-feira (13), os candidatos puderam acessar no portal do Inep, o gabarito das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas. Já na próxima quinta-feira (20), o gabarito das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza já estarão disponíveis para a consulta. O resultado final só será divulgado em janeiro de 2026.

O Enem 2025 foi aplicado em 1.805 municípios do país, distribuído em 11.791 locais de prova e 164.906 salas. Ao todo, mais de 585 mil colaboradores participaram da operação em todo o território nacional. De forma excepcional, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, realizarão o exame nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da COP30.

Provas deste domingo foram encerradas às 18h30

Os participantes puderam deixar os locais de prova com os cadernos às 18h (horário de Brasília), mas o encerramento só ocorreu às 18h30. Em conversa com o JC, muitos avaliaram que as questões estavam mais difíceis em comparação com a prova aplicada no domingo anterior.

Para Cremilda Souza, de 44 anos, o Enem representa uma chance de transformar a própria vida. Ela trabalha como agente de apoio em uma escola, auxiliando estudantes com dificuldades de aprendizagem, e sonha em cursar Pedagogia,

“Eu tive algumas dificuldades. Acho que, nesta prova, até menos do que na de Linguagens, mas ainda assim achei muito difícil”, avaliou. “Quero retomar os estudos e avançar para dar uma condição melhor para a minha família”, afirmou.

Michele do Nascimento, de 35 anos, também classificou o exame deste domingo como mais exigente. “Precisei prestar muita atenção no que estava sendo perguntado para conseguir responder, porque as questões estavam bem difíceis. Já fiz o Enem outras três vezes e achei esta edição a mais difícil”, disse ao JC.

Michele do Nascimento, de 35 anos - JAILTON JR./JC IMAGEM Participantes do Enem 2025 deixam o local de prova no segundo dia de aplicação - JAILTON JR./JC IMAGEM Cremilda de Souza, de 44 anos - JAILTON JR./JC IMAGEM

Conteúdos abordados no segundo dia do Enem

A prova de Matemática manteve conteúdos tradicionais, como razão e proporção, porcentagem e interpretação de gráficos, que formaram o núcleo mais forte da avaliação, ao lado de análise combinatória e probabilidade. Neste ano, porém, chamaram atenção a presença de três questões sobre poliedros — incluindo referências a Johnson e Archimedes — e o uso de elementos de gamificação em diversos enunciados.

"A prova bem distribuída, nível um pouco acima do ano passado, pesando em tópicos não cobrados normalmente, como, por exemplo, relação de Euler e geometria analítica. Tivemos a estreia de função tangente, numa questão que não pode ser considerada difícil, porém, pelo ineditismo, pode complicar", avaliou o professor de Matemática do Colégio Saber Viver, Antônio Américo.

"Teve bastante geometria, como é de praxe, e muita matemática básica, também repetindo a rotina, o que é louvável. Prova com belíssimas questões! Merecia um tempo maior de resolução", completou o professor.

A prova de Física privilegiou a interpretação de gráficos e evitou cálculos longos.Quatro questões trataram de eletrodinâmica, conteúdo frequentemente cobrado no exame. Também houve itens sobre cinemática vetorial e uma extensa contextualização envolvendo fototerapia no tratamento de icterícia em bebês.

Em Química, as questões tiveram itens sobre eletroquímica, interações intermoleculares, reações orgânicas, radioatividade e estequiometria. Também houve forte presença de questões relacionadas à água, abordando processos de purificação e impactos ambientais.

Já Biologia reuniu temas considerados mais clássicos, como biomas, genética, biotecnologia, impactos ambientais, vitaminas e velocidade de reação enzimática. A Ecologia voltou a ganhar destaque, com maior número de questões sobre interações ecológicas e conservação ambiental.