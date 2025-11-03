Unit-PE divulga resultado do Processo Seletivo Tradicional e confirma destaque de estudantes da rede privada e pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aprovadas em Odontologia e Direito lideram o ranking. Mais de 600 candidatos participaram das provas no Recife realizado no domingo (26)

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) divulgou na sexta-feira (31), o resultado oficial do Processo Seletivo Tradicional 2026.1.

Ao todo, mais de 600 candidatos disputaram vagas nos cursos presenciais da instituição. As provas aconteceram no último domingo (26), no campus localizado no Recife. As aulas para os aprovados terão início no primeiro semestre de 2026.

O pódio deste ano foi formado exclusivamente por mulheres. Em primeiro lugar geral ficou Bianca Samara Santos Cavalcante, aluna da Escola de Referência em Ensino Médio Manoel Borba, aprovada para o curso de Odontologia.

Em seguida, a segunda colocação foi conquistada por Maria Letícia Alves Souza Oliveira, do Colégio Visão, aprovada em Direito.

O terceiro lugar foi de Maria Luiza Arruda Cantarelli, do Colégio Damas, também para o curso de Odontologia.

Vestibular tradicional da Unit-PE e Fits - Jailton Jr./JC Imagem

Cursos mais disputados e número de vagas

De acordo com a Unit-PE, os cursos mais procurados foram Psicologia, Direito, Odontologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

As mulheres representaram a maioria nas graduações da área da saúde, enquanto os cursos de Tecnologia registraram maior participação de candidatos do sexo masculino, um reflexo de tendências nacionais no mercado de trabalho e no ensino superior.

O processo seletivo foi conduzido pela Strix Educação, consultoria com mais de 30 anos de atuação no mercado e já realizou mais de 800 processos seletivos, entre vestibulares e concursos, pelo país.

O total de vagas ofertadas por curso foi o seguinte:

Administração - 80 vagas

Análise Desenvolvimento de Sistemas - 80 vagas

Ciência da Computação - 80 vagas

Direito - 80 vagas

Estética e Cosmética - 80 vagas

Nutrição - 80 vagas

Psicologia - 80 vagas

Enfermagem - 70 vagas

Odontologia - 70 vagas

Fisioterapia - 50 vagas

Uma tendência observada no processo seletivo é a predominância feminina nos cursos da área da saúde, enquanto os cursos de tecnologia registraram maior participação de candidatos do sexo masculino.

Vestibular tradicional da Unit-PE e da Fits aconteceu no último domingo (26) - Jailton JR./JC Imagem

Credibilidade e alcance

“O interesse de candidatos de diversos colégios e perfis reforça a credibilidade do processo seletivo e a confiança na qualidade do ensino e formação profissional oferecida pela instituição”, destaca Diogo Galvão, reitor da Unit-PE e diretor-geral da Fits.

Segundo ele, a maior parte dos inscritos é formada por jovens concluintes do ensino médio, mas também participaram candidatos em busca de segunda graduação ou transição de carreira.

Entre as escolas com maior número de inscritos, estão: Colégio Auxiliadora, CBV, Damas, Mackenzie, Colégio Militar do Recife, Escola EREM Manoel Borba, Colégio Visão, Ginásio Pernambucano, Colégio São José e Colégio Sandra Maria.

Excelência acadêmica

A Unit-PE e a Fits integram o Grupo Tiradentes, que possui 64 anos de história e é destaque no Ranking Universitário da Folha (RUF) 2024. O grupo também mantém, em Sergipe, a segunda melhor instituição de ensino do Nordeste com curso de Medicina entre as particulares.

Em Pernambuco, a Unit-PE é o segundo centro universitário mais bem avaliado do estado, de acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC, divulgado em abril de 2025.

O resultado geral também pode ser conferido no site: https://www.unit.br/resultados

Calendário de matrícula – próximos passos dos aprovados

Os candidatos classificados devem seguir o cronograma oficial da instituição:

03 de novembro - Início do período de matrícula dos classificados

07 de novembro - Término do período de matrícula dos classificados

10 de novembro - Início da convocação de excedentes

Regras importantes para matrícula:

A matrícula deve ser realizada apenas no curso e turno para o qual o candidato foi aprovado.

A efetivação da matrícula implica aceitação do Regulamento de Prestação de Serviços Educacionais, normas acadêmicas e financeiras da instituição.

Candidatos que já tenham sido alunos do Grupo Tiradentes e possuam pendências financeiras só poderão se matricular após quitação dos débitos.

Para solicitar aproveitamento de disciplinas, o estudante deverá apresentar histórico escolar e programas das matérias cursadas durante o período de matrícula.