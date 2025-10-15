Governo autoriza 6,7 mil novos cargos para universidades federais e anuncia avanços no programa Mais Professores
Ao todo, mais de 11 mil novos cargos foram autorizados para a rede federal; governo prevê mais 1.200 novos cargos de professores efetivos
O Governo Federal autorizou a criação de 6.737 novos cargos para professores e técnicos administrativos nas universidades federais de todo o país. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, por meio de vídeo publicado nas redes oficiais.
O ministro afirmou que a medida faz parte do processo de expansão da rede federal de ensino. Ele destacou que, em julho, o governo já havia autorizado 4.500 cargos para professores e técnicos dos institutos federais, totalizando mais de 11 mil novas vagas criadas em 2025.
A ministra Esther Dweck destacou que o governo deve ampliar ainda mais o número de profissionais na educação pública, prevendo 1.200 novos cargos de professores efetivos, 249 substitutos e cerca de 5.300 técnicos administrativos.
Prova Nacional Docente
O anúncio ocorre no mesmo período em que o Ministério da Educação confirmou mais de um milhão de inscrições na Prova Nacional Docente (PND), que será aplicada em 26 de outubro.
A avaliação, organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), tem como objetivo elevar a qualidade da formação e dos processos seletivos para professores. Entre as 17 áreas avaliadas, Pedagogia lidera com mais de 560 mil inscritos, seguida por Letras (Português), Matemática e Educação Física.
A Prova Nacional Docente (PND) faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, criado em 2025 para concentrar ações voltadas à formação e à capacitação de docentes.
O programa prevê iniciativas como bolsas de incentivo, apoio à formação inicial e continuada e a criação de um portal nacional voltado à qualificação de profissionais da educação básica.