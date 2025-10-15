A missão de transformar vidas pela educação
Eu sou fruto da educação. Foi ela que me tirou da pobreza, abriu as portas que pareciam fechadas e me deu a chance de construir uma nova realidade.
Ser educador é carregar nas mãos o poder de transformar destinos. É plantar sementes em terrenos que, muitas vezes, parecem áridos, mas que podem florescer com o cuidado certo, a palavra certa, o incentivo certo. Neste Dia dos Professores, não posso deixar de refletir sobre o quanto essa missão foi — e continua sendo — o alicerce de toda a minha trajetória.
Nasci em uma pequena cidade do interior da Paraíba, onde as oportunidades eram escassas, mas a vontade de aprender era imensa. E foi essa vontade que me conduziu até onde estou hoje — como fundador do Grupo Ser Educacional e presidente da ABMES, lutando para que milhares de jovens brasileiros também encontrem na educação o caminho para prosperar.
A docência nunca foi, para mim, apenas uma profissão. Sempre a enxerguei como um chamado. O professor não ensina apenas conteúdos; ele inspira, desperta sonhos, acende o fogo da curiosidade. Ele é um agente de mudança. E, num país como o Brasil, onde as desigualdades ainda são profundas, o papel do professor se torna ainda mais nobre e essencial.
Ao longo da minha vida, testemunhei histórias comoventes de alunos que, assim como eu, romperam barreiras por meio do conhecimento. São pessoas que chegaram sem esperança e descobriram na sala de aula o primeiro passo para a liberdade — a liberdade de escolher, de pensar, de construir o próprio futuro. Isso me faz acreditar, a cada dia, que a educação é o maior investimento que uma sociedade pode fazer.
Como líder educacional, tenho buscado valorizar e apoiar o trabalho dos professores, fortalecendo a formação, a inovação e o reconhecimento dessa profissão que sustenta o desenvolvimento de qualquer nação. Na ABMES, temos avançado em políticas públicas, parcerias e projetos que ampliam o acesso e a qualidade do ensino superior no Brasil. No Grupo Ser Educacional, mantemos viva a convicção de que a educação é um instrumento de transformação social e que cada aluno representa uma nova oportunidade de mudar o mundo.
Hoje, minha gratidão vai a todos os professores que seguem firmes nessa missão — muitas vezes sem o devido reconhecimento, mas com a certeza de que estão construindo pontes onde antes havia muros. São eles os verdadeiros arquitetos do futuro.
Se há algo que aprendi na vida, é que o conhecimento é o único patrimônio que ninguém pode nos tirar. É o que nos liberta, nos dignifica e nos dá propósito. Por isso, neste dia, renovo minha fé na educação e meu compromisso com aqueles que dedicam suas vidas a ensinar. Porque, no fim das contas, educar é o ato mais poderoso de amor e transformação que existe.
Janguiê Diniz, diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), secretário-executivo do Brasil Educação - Fórum Brasileiro da Educação Particular, fundador e controlador do grupo Ser Educacional, e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.