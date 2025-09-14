SESI-PE abre inscrições para 690 bolsas de estudo gratuitas em 2026
As provas acontecerão no dia 19 de outubro de 2025 e os processos seletivos serão realizados por avaliação de língua portuguesa e matemática
As inscrições para o processo seletivo do Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) começam nesta segunda-feira (15) e seguem até o dia 18 de setembro. Ao todo, a instituição irá oferecer 690 bolsas de estudo para o Novo Ensino Médio ou para o Projeto Inova Médio em 2026.
A unidade de Petrolina vai disponibilizar 90 vagas para estudantes que possuírem, no máximo, 17 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2026. A inscrição é gratuita e pode ser realizada exclusivamente no site oficial da instituição (pe.sesi.org.br), onde consta o edital com todas as informações.
Processos seletivos
As provas acontecerão no dia 19 de outubro de 2025 e os processos seletivos serão realizados por avaliação de língua portuguesa e matemática para os alunos que estejam cursando ou já concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais.
De acordo com a unidade ofertante, os alunos poderão optar pelos itinerários formativos de Aprofundamento, Ensino Médio Integrado e Inova Médio.
Os estudantes que escolherem o itinerário formativo V (Formação Técnica e Profissional), poderão realizar, em parceria com o SENAI-PE, os cursos de eletromecânica; Desenvolvimento de Sistemas; Automação Industrial; Eletrotécnica; Logística; e Informática para Internet.
No Projeto Inova Médio, metade das vagas será reservada para mulheres, com o objetivo de aumentar a representatividade da mulher dentro dessa área.
Bolsas reservadas
Parte das bolsas integrais serão reservadas para dependentes de trabalhador da indústria ou de Microempreendedor Individual (MEI) enquadrado na categoria industrial e instalado em Pernambuco.
Para quem optar por essas cotas, será necessário apresentar documentos comprobatórios listados no edital. Confira, abaixo, a quantidade de vagas disponibilizadas para as unidades de: Araripina - 40; Belo Jardim - 30; Cabo - 80; Camaragibe - 30; Caruaru - 45; Escada - 35; Goiana - 90; Ibura - 45; Moreno - 80; Paulista - 40 e Vasco – 85.