Prefeitura do Recife convoca 150 novos agentes de apoio para a educação especial

Os profissionais foram aprovados no concurso público que ofereceu 400 vagas em 2024 para atuar no suporte a crianças com deficiência na rede municipal

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta sexta-feira (12), a convocação de 150 novos Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEEs), que irão reforçar o trabalho de inclusão na rede municipal de ensino.

Os profissionais convocados foram aprovados no último grande concurso público para a área, lançado pela prefeitura em dezembro de 2024, que ofertou um total de 400 vagas para o cargo.

Qual o papel do AADEE?

Os agentes de apoio desempenham um papel fundamental no dia a dia das escolas, oferecendo suporte direto a crianças e adolescentes da educação especial. Eles atuam com estudantes com diversas necessidades, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de Down, deficiências auditivas e visuais, entre outras.

A convocação dos novos 150 profissionais é um passo importante para ampliar a capacidade de atendimento individualizado e garantir uma educação mais inclusiva para todos os estudantes da rede municipal do Recife.

Os convocados devem aguardar a publicação oficial no Diário Oficial do Município para obter os detalhes sobre os procedimentos de apresentação e posse.

