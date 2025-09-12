fechar
Enem e Educação | Notícia

Prefeitura do Recife convoca 150 novos agentes de apoio para a educação especial

Os profissionais foram aprovados no concurso público que ofereceu 400 vagas em 2024 para atuar no suporte a crianças com deficiência na rede municipal

Por JC Publicado em 12/09/2025 às 20:25
Escola Municipal Padre Donino, em Casa Forte, atende mais de 200 alunos da rede do Recife
Escola Municipal Padre Donino, em Casa Forte, atende mais de 200 alunos da rede do Recife - Paulo Melo/PCR

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta sexta-feira (12), a convocação de 150 novos Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEEs), que irão reforçar o trabalho de inclusão na rede municipal de ensino.

Os profissionais convocados foram aprovados no último grande concurso público para a área, lançado pela prefeitura em dezembro de 2024, que ofertou um total de 400 vagas para o cargo.

Qual o papel do AADEE?

Os agentes de apoio desempenham um papel fundamental no dia a dia das escolas, oferecendo suporte direto a crianças e adolescentes da educação especial. Eles atuam com estudantes com diversas necessidades, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de Down, deficiências auditivas e visuais, entre outras.

A convocação dos novos 150 profissionais é um passo importante para ampliar a capacidade de atendimento individualizado e garantir uma educação mais inclusiva para todos os estudantes da rede municipal do Recife.

Os convocados devem aguardar a publicação oficial no Diário Oficial do Município para obter os detalhes sobre os procedimentos de apresentação e posse.

