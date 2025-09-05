fechar
Enem e Educação | Notícia

Semestre letivo 2025.2 inicia no dia 8 de setembro na UFPE

A abertura do semestre recebe cerca de 3 mil calouros E será marcada por uma novidade: a inauguração do campus do Sertão, em Sertânia

Por Aisha Vitória Publicado em 05/09/2025 às 19:43
Fachada da Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Fachada da Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Reprodução

Na próxima segunda-feira (8), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) retoma as aulas para o início do semestre letivo 2025.2.

A instituição, que conta com mais de 30 mil estudantes, recebe neste período cerca de 3 mil calouros.

Todos os espaços voltados para a comunidade acadêmica, como laboratórios, bibliotecas e o restaurante universitário, funcionarão normalmente.

Novo campus em Sertânia

Além disso, a abertura do semestre será marcada por uma novidade: a inauguração do campus do Sertão, em Sertânia.

O novo campus integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e consolida o processo de interiorização da UFPE, que agora passa a ter unidades em todas as regiões de Pernambuco.

Até então, a universidade contava com campi no Recife, em Vitória de Santo Antão e em Caruaru.

Declaração do reitor

Durante a abertura do semestre, a comunidade acadêmica será recebida em eventos oficiais nos quatro campi, com a participação do reitor Alfredo Gomes.

Para ele, a chegada da unidade de Sertânia representa um marco histórico.

“É uma grande alegria para a Universidade Federal instalar o seu novo campus no Sertão. Estamos felizes em receber os novos professores, técnicos e estudantes. É um sentimento muito positivo de realização de um esforço intenso, mas, sobretudo, de trazer para a comunidade universitária novas oportunidades”, afirmou o reitor.

Gomes também destacou que a abertura do semestre será celebrada em Sertânia, seguida por eventos em Caruaru, Vitória de Santo Antão e Recife.

Apesar dos desafios, especialmente de ordem orçamentária, ele reforçou o compromisso da UFPE com a qualidade do ensino.

“Queremos enfatizar a confiança de que vamos continuar lutando pela melhoria das condições da nossa universidade para superar os desafios e garantir um semestre coletivo de muita qualidade, que é o nosso dever”, concluiu.

