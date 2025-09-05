Semestre letivo 2025.2 inicia no dia 8 de setembro na UFPE
A abertura do semestre recebe cerca de 3 mil calouros E será marcada por uma novidade: a inauguração do campus do Sertão, em Sertânia
Clique aqui e escute a matéria
Na próxima segunda-feira (8), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) retoma as aulas para o início do semestre letivo 2025.2.
A instituição, que conta com mais de 30 mil estudantes, recebe neste período cerca de 3 mil calouros.
Todos os espaços voltados para a comunidade acadêmica, como laboratórios, bibliotecas e o restaurante universitário, funcionarão normalmente.
Novo campus em Sertânia
Além disso, a abertura do semestre será marcada por uma novidade: a inauguração do campus do Sertão, em Sertânia.
O novo campus integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e consolida o processo de interiorização da UFPE, que agora passa a ter unidades em todas as regiões de Pernambuco.
Até então, a universidade contava com campi no Recife, em Vitória de Santo Antão e em Caruaru.
Declaração do reitor
Durante a abertura do semestre, a comunidade acadêmica será recebida em eventos oficiais nos quatro campi, com a participação do reitor Alfredo Gomes.
Para ele, a chegada da unidade de Sertânia representa um marco histórico.
“É uma grande alegria para a Universidade Federal instalar o seu novo campus no Sertão. Estamos felizes em receber os novos professores, técnicos e estudantes. É um sentimento muito positivo de realização de um esforço intenso, mas, sobretudo, de trazer para a comunidade universitária novas oportunidades”, afirmou o reitor.
Gomes também destacou que a abertura do semestre será celebrada em Sertânia, seguida por eventos em Caruaru, Vitória de Santo Antão e Recife.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apesar dos desafios, especialmente de ordem orçamentária, ele reforçou o compromisso da UFPE com a qualidade do ensino.
“Queremos enfatizar a confiança de que vamos continuar lutando pela melhoria das condições da nossa universidade para superar os desafios e garantir um semestre coletivo de muita qualidade, que é o nosso dever”, concluiu.