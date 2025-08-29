Governo de Pernambuco notificará empresa por não emitir passagens para estudantes a caminho das Olimpíadas de História

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudantes e professores da rede estadual seguiram viagem para Campinas após realocação em novo voo; grupo participa da final da 17ª ONHB na Unicamp

O Governo de Pernambuco informou que notificará a empresa responsável pela emissão de passagens aéreas dos estudantes da rede estadual que participam da final da 17ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada neste fim de semana (30 e 31) na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O grupo, formado por 21 estudantes e 9 professores, deveria embarcar em voo previsto para às 13h desta sexta-feira (29), mas não conseguiu concluir o check-in e precisou ser realocado para outro voo, às 17h.

A Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE) esclareceu que o pagamento das passagens foi realizado integralmente, mas a falha ocorreu no processo de emissão por parte da empresa contratada. Apesar do contratempo, todos os estudantes chegaram a Campinas ainda na sexta-feira, a tempo de participar das atividades preparatórias para a prova.

O professor Arthur Lira, da Escola Técnica Estadual Chico Science, destacou que, embora o atraso tenha causado desgaste, o grupo manteve o foco no objetivo principal. “Houve um atraso mas conseguimos embarcar juntos e já estamos prontos para representar Pernambuco. Para os estudantes, estar aqui é a realização de um sonho”, afirmou.

A delegação pernambucana é formada por oito equipes da rede estadual. Ao todo, são 21 alunos que chegam à fase final da competição, após meses de etapas online.

A SEE reforçou que notificará a empresa responsável para que situações semelhantes não voltem a ocorrer. “A pasta assegura que todos os estudantes tiveram sua participação garantida e reafirma o compromisso com o apoio à rede estadual em competições de relevância nacional”, diz a nota.

Realizada anualmente, a ONHB reúne milhares de equipes de todo o Brasil em uma maratona de conhecimentos históricos. Nesta edição, os finalistas participam de provas presenciais e atividades acadêmicas no campus da Unicamp, em Campinas.

