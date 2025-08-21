Planos de segurança: simulados de evacuação com Corpo de Bombeiros fortalecem prevenção nas escolas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parte central desse processo é a realização de simulados práticos, muitas vezes em parceria com órgãos especializados, como o Corpo de Bombeiros

A elaboração de planos de segurança, com treinamentos e simulados de evacuação, é uma medida importante no ambiente escolar e pode garantir uma resposta rápida e coordenada em situações de emergência.

Mais do que o cumprimento de protocolos, o desafio está em envolver toda a comunidade escolar — estudantes, professores, funcionários e famílias — na construção de um espaço mais seguro e preparado para lidar com imprevistos.

Parte central desse processo é a realização de simulados práticos, muitas vezes em parceria com órgãos especializados, como o Corpo de Bombeiros. Esses exercícios permitem testar rotas de fuga, corrigir falhas operacionais e fortalecer a cultura da prevenção no cotidiano escolar.

Simulado de evacuação

Um exemplo dessa prática aconteceu na última terça-feira (19), quando o Colégio Marista São Luís realizou um simulado de evacuação com apoio técnico do Corpo de Bombeiros. A ação foi acompanhada por profissionais da área de segurança, que orientaram o processo e avaliaram a execução do plano.

Para o bombeiro civil e guarda-vidas da instituição, Jeferson Cavalcanti, a simulação é um recurso indispensável para treinar a atuação diante de diferentes cenários de risco. “Esses exercícios replicam situações reais e permitem que os envolvidos saibam exatamente como agir. O objetivo é reduzir riscos e garantir uma evacuação rápida e segura”, afirma.

Além do preparo técnico, o plano também tem um papel pedagógico. De acordo com o diretor do colégio, Gleison Olivo, o treinamento promove valores como responsabilidade, empatia e colaboração. “Criar um ambiente seguro vai além de medidas físicas. É também ensinar nossos alunos a se comportarem com consciência e respeito em momentos de crise”, destaca.

A presença ativa de familiares durante parte do simulado reforçou a importância de ampliar o alcance dessas ações. Segundo a escola, a segurança deve ser incorporada à rotina de todos, dentro e fora da sala de aula.