Enem e Educação | Notícia

Escola promove evento gratuito para gestantes e famílias, no Recife; veja como participar

Gratuito e aberto ao público, o encontro contará com a presença de especialistas nas áreas de saúde materno-infantil e educação

Por JC Publicado em 14/08/2025 às 10:41
Escola Eleva Recife promove no dia 19 de agosto encontro gratuito com a presença de profissionais da saúde e da educação
Escola Eleva Recife promove no dia 19 de agosto encontro gratuito com a presença de profissionais da saúde e da educação - Divulgação/Escola Eleva Recife

A Escola Eleva Recife realiza, no próximo dia 19 de agosto, das 8h30 às 12h, o evento “Do Berço à Escola”, voltado ao acolhimento e à orientação de gestantes, famílias e cuidadores.

Gratuito e aberto ao público, o encontro será realizado na sede da escola, no bairro da Imbiribeira, e contará com a presença de especialistas nas áreas de saúde materno-infantil e educação.

A programação inclui bate-papos com profissionais renomados, como a nutricionista materno-fetal Alexandra Araújo, que falará sobre a alimentação consciente durante a gestação; a pediatra neonatologista Alessandra Maia, abordando os primeiros cuidados com o bebê; e a médica Marcela Rezende Franco, com orientações sobre a saúde da mulher na gravidez.

Outro destaque é a palestra da coordenadora do Segmento Infantil da Escola Eleva Recife, Cristina Veras, que vai tratar dos primeiros passos no ambiente escolar. O evento ainda contará com uma atividade de relaxamento para gestantes, coordenada pelo educador físico Eduardo Miranda.

“Acreditamos que a educação começa muito antes da sala de aula. Ao acolher gestantes da nossa comunidade, estamos fortalecendo laços e construindo um ambiente seguro, humano e transformador”, afirma Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link na bio do Instagram oficial da escola: @escolaelevarecife. As vagas são limitadas.

Serviço

Evento: Do Berço à Escola
Data: 19 de agosto de 2025
Horário: 8h30 às 12h
Local: Escola Eleva Recife – Rua Alameda das Hortênsias, 312, Imbiribeira, Recife-PE
Acesso: Gratuito (mediante inscrição prévia)
Inscrições: Link na bio do Instagram @escolaelevarecife

