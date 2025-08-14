Escola promove evento gratuito para gestantes e famílias, no Recife; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gratuito e aberto ao público, o encontro contará com a presença de especialistas nas áreas de saúde materno-infantil e educação

Clique aqui e escute a matéria

A Escola Eleva Recife realiza, no próximo dia 19 de agosto, das 8h30 às 12h, o evento “Do Berço à Escola”, voltado ao acolhimento e à orientação de gestantes, famílias e cuidadores.

Gratuito e aberto ao público, o encontro será realizado na sede da escola, no bairro da Imbiribeira, e contará com a presença de especialistas nas áreas de saúde materno-infantil e educação.

A programação inclui bate-papos com profissionais renomados, como a nutricionista materno-fetal Alexandra Araújo, que falará sobre a alimentação consciente durante a gestação; a pediatra neonatologista Alessandra Maia, abordando os primeiros cuidados com o bebê; e a médica Marcela Rezende Franco, com orientações sobre a saúde da mulher na gravidez.

Outro destaque é a palestra da coordenadora do Segmento Infantil da Escola Eleva Recife, Cristina Veras, que vai tratar dos primeiros passos no ambiente escolar. O evento ainda contará com uma atividade de relaxamento para gestantes, coordenada pelo educador físico Eduardo Miranda.

“Acreditamos que a educação começa muito antes da sala de aula. Ao acolher gestantes da nossa comunidade, estamos fortalecendo laços e construindo um ambiente seguro, humano e transformador”, afirma Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link na bio do Instagram oficial da escola: @escolaelevarecife. As vagas são limitadas.

Serviço



Evento: Do Berço à Escola

Data: 19 de agosto de 2025

Horário: 8h30 às 12h

Local: Escola Eleva Recife – Rua Alameda das Hortênsias, 312, Imbiribeira, Recife-PE

Acesso: Gratuito (mediante inscrição prévia)

Inscrições: Link na bio do Instagram @escolaelevarecife