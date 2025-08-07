fechar
Depósito da primeira parcela do novo precatório do Fundef é confirmado em Pernambuco

O montante, repassado pelo STF para o governo estadual, que corresponde a 40% de um total superior a R$ 1,2 bilhão, é de R$ 559,6 milhões

Por Mirella Araújo Publicado em 07/08/2025 às 15:05
Imagem dos profissionais da Educação reunidos na galeria da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe)
Imagem dos profissionais da Educação reunidos na galeria da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) - Pericles Chagas/Sintepe

A primeira parcela do novo precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) foi depositada na conta do Governo de Pernambuco nesta quinta-feira (7).

A confirmação foi feita pela governadora Raquel Lyra, durante a abertura do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), no Centro de Convenções, em Olinda.

O montante repassado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao governo estadual, conforme acordo judicial firmado entre a União e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), corresponde a 40% de um total superior a R$ 1,2 bilhão, totalizando R$ 559,6 milhões.

O restante será quitado em duas etapas: 30% em 2026 e 30% em 2027, acrescidos de correção monetária.

A governadora explicou que, como já havia sido anunciado, os pagamentos aos beneficiários devem começar em até 30 dias após o depósito. Segundo ela, esse prazo é necessário para que a Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE) realize o cruzamento de dados dos profissionais, publique as informações e abra o período de contestação.

"Com isso, a partir de 30 dias a gente consegue começar a fazer os pagamentos e garantir que a parcela do Fundef correspondente aos professores possa ser depositada na conta dos professores o mais breve possível", explicou a governadora Raquel Lyra.  

O depósito cumpre a primeira etapa do pagamento deste precatório ao Estado de Pernambuco, sendo que do total dos mais de R$ 559,68 milhões será destinado a professores e professoras que lecionaram na rede estadual de ensino entre os anos de 1997 e 2006.

Entenda o novo precatório do Fundef

Essa é a chamada “quarta parcela” do precatório do Fundef e foi garantida após acordo judicial firmado em 2024. O valor total supera R$ 1,2 bilhão e será quitado em três parcelas: 40% neste ano, 30% em 2026 e os 30% finais em 2027, com correção monetária.

Nas etapas anteriores, pagas entre 2022 e 2024, mais de R$ 4 bilhões já foram repassados a professores da ativa e aposentados. A expectativa é de que o novo ciclo de pagamentos beneficie milhares de educadores em todo o Estado.

