Depósito da primeira parcela do novo precatório do Fundef é confirmado em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O montante, repassado pelo STF para o governo estadual, que corresponde a 40% de um total superior a R$ 1,2 bilhão, é de R$ 559,6 milhões

Clique aqui e escute a matéria

A primeira parcela do novo precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) foi depositada na conta do Governo de Pernambuco nesta quinta-feira (7).

A confirmação foi feita pela governadora Raquel Lyra, durante a abertura do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), no Centro de Convenções, em Olinda.

O montante repassado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao governo estadual, conforme acordo judicial firmado entre a União e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), corresponde a 40% de um total superior a R$ 1,2 bilhão, totalizando R$ 559,6 milhões.

O restante será quitado em duas etapas: 30% em 2026 e 30% em 2027, acrescidos de correção monetária.

A governadora explicou que, como já havia sido anunciado, os pagamentos aos beneficiários devem começar em até 30 dias após o depósito. Segundo ela, esse prazo é necessário para que a Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE) realize o cruzamento de dados dos profissionais, publique as informações e abra o período de contestação.

"Com isso, a partir de 30 dias a gente consegue começar a fazer os pagamentos e garantir que a parcela do Fundef correspondente aos professores possa ser depositada na conta dos professores o mais breve possível", explicou a governadora Raquel Lyra.

O depósito cumpre a primeira etapa do pagamento deste precatório ao Estado de Pernambuco, sendo que do total dos mais de R$ 559,68 milhões será destinado a professores e professoras que lecionaram na rede estadual de ensino entre os anos de 1997 e 2006.

Entenda o novo precatório do Fundef

Essa é a chamada “quarta parcela” do precatório do Fundef e foi garantida após acordo judicial firmado em 2024. O valor total supera R$ 1,2 bilhão e será quitado em três parcelas: 40% neste ano, 30% em 2026 e os 30% finais em 2027, com correção monetária.

Nas etapas anteriores, pagas entre 2022 e 2024, mais de R$ 4 bilhões já foram repassados a professores da ativa e aposentados. A expectativa é de que o novo ciclo de pagamentos beneficie milhares de educadores em todo o Estado.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC