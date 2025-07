Resultado do Fies 2025.2 sai nesta terça-feira (29); veja próximos passos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025, sai nesta terça-feira (29). A lista com os nomes dos pré-selecionados será divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) na página oficial do programa.

Convocações para o Fies 2025.2 seguem até setembro

Quem for convocado deve complementar a inscrição entre os dias 30 de julho e 1º de agosto. Os candidatos que não forem chamados nesta etapa estarão automaticamente na lista de espera, sem necessidade de nova inscrição.

A pré-seleção dos candidatos em lista de espera começa em 5 de agosto e segue até 19 de setembro, conforme o calendário oficial. Os convocados terão até três dias úteis após a divulgação do nome para complementar a inscrição no site do Fies.

Quem tem prioridade na seleção do Fies?

Além da nota do Enem, é considerada uma ordem de prioridade (definida pelo MEC) para a seleção dos estudantes. Veja a ordem abaixo:

Candidatos que não concluíram o ensino superior e nunca participaram do Fies;

Candidatos que não concluíram o ensino superior, mas já quitaram um financiamento anterior;

Candidatos que já possuem diploma de graduação e nunca usaram o Fies;

Candidatos que já usaram o Fies e pagaram todas as dívidas.

Pessoas com débitos ativos no programa não podem se inscrever.

Política de inclusão

Desde 2024, o programa passou a reservar vagas também para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, tanto no Fies tradicional quanto no Fies Social. A medida busca ampliar o acesso ao ensino superior por meio de políticas públicas de financiamento.

O que é o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)?

O Fies é um programa de financiamento voltado a estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Diferente do Prouni, que oferece bolsas, o Fies funciona como um tipo de "empréstimo": o estudante não recebe o dinheiro diretamente, mas tem o valor abatido nas mensalidades. A dívida é paga após a conclusão do curso, com parcelas proporcionais à renda.

Nesta edição, estão disponíveis 74.500 vagas em 1.215 instituições particulares de todo o país, distribuídas em 18.419 cursos. Metade das vagas é destinada ao Fies Social, voltado a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico. Nesses casos, o financiamento pode chegar a 100% do valor das mensalidades.

