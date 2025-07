Prova Nacional Docente: confira os municípios de Pernambuco que vão usar o exame para seleção de professores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prova Nacional Docente (PND), iniciativa que integra o programa Mais Professores para o Brasil, está com inscrições abertas até esta sexta-feira (25). Os interessados devem acessar o Sistema PND para realizar o cadastro.

Em Pernambuco, 28 municípios — além do próprio Estado — já aderiram voluntariamente à proposta. A avaliação, também conhecida como “CNU dos Professores”, não substitui os processos seletivos para contratação de docentes nas redes públicas de ensino.

A expectativa é que a PND, que será realizada anualmente, sirva de estimulo para a realização de mais concursos públicos na área da Educação. Para os entes que aderiram, os resultados da prova poderão ser utilizados como etapa única ou complementar em seus processos seletivos, conforme as diretrizes locais.

É importante destacar que o planejamento e a execução dos concursos — incluindo cronogramas, inscrições e contratações — são de responsabilidade exclusiva dos estados e municípios. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável apenas pela aplicação da PND, não interfere na condução dos certames locais.

Por isso, estados e municípios devem publicar editais próprios, indicando que utilizarão a nota da Prova Nacional Docente como parte do processo de seleção.

Quem pode participar

A primeira edição da Prova Nacional Docente será aplicada no dia 26 de outubro em todo o país. As regras do exame estão disponíveis no Edital nº 72/2025, publicado pelo Ministério da Educação (MEC), em junho.

A inscrição custa R$ 85 e pode ser paga até o dia 31 de julho. Têm direito à isenção estudantes concluintes inscritos no Enade 2025 que solicitaram o benefício, além de candidatos cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e doadores de medula óssea.

Estudantes habilitados e devidamente inscritos no Enade 2025 devem acessar o Sistema PND para preencher os dados solicitados e confirmar a participação na prova.

Além dos estudantes, também podem se inscrever pessoas com formação em cursos de licenciatura interessadas em participar de concursos públicos ou processos seletivos promovidos por entes federativos que aderirem à PND — como União, estados, municípios e o Distrito Federal.

A PND utiliza a mesma matriz teórica do Enade das Licenciaturas, avaliação que desde 2024 contempla 17 áreas de conhecimento.

Confira quais municípios pernambucanos vão utilizar a nota do PND em seus processos seletivos