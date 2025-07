PROUPE amplia oferta de bolsas para o 2º semestre de 2025; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa Universidade para Todos em Pernambuco (PROUPE) está com inscrições abertas até o dia 27 de julho para bolsas de estudo destinadas a estudantes de baixa renda matriculados em 13 Autarquias Municipais de Ensino Superior do estado.

De acordo com o edital divulgado pelo Governo de Pernambuco nesta terça-feira (15), estão sendo ofertadas 1.560 bolsas, no valor de até R$ 500, voltadas para o segundo semestre letivo de 2025. Os interessados — com renda per capita de até 1,5 salário mínimo — podem se inscrever pelo site proupe.secti.pe.gov.br.

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE), o programa já concedeu 4.860 bolsas desde 2024: foram 3.300 no segundo semestre de 2024, 1.560 no primeiro semestre de 2025 e, agora, mais 1.560 com este novo edital.

“O PROUPE é mais do que uma política pública: é um instrumento de transformação social, que tem impactado a vida de milhares de jovens e suas famílias, especialmente no interior do estado”, destaca Mauricélia Montenegro, secretária de CT&I de Pernambuco.

Áreas contempladas e instituições participantes



O edital reserva 70% das bolsas para cursos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), como Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Física, Química e Estatística. Os 30% restantes são destinados a estudantes dos demais cursos de graduação, fortalecendo a formação em diversas áreas do conhecimento.

As bolsas contemplam instituições localizadas nos municípios de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Goiana, Limoeiro, Palmares, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada, ampliando o alcance do programa e atendendo à diversidade regional do estado.

*Com informações da ASCOM da Secti