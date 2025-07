Feriado no Recife: Feira de Ciências é opção gratuita com programação para toda a família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quarta-feira (16), dia de Nossa Senhora do Carmo e feriado municipal no Recife, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) promove um dia inteiro de descobertas e diversão com a Feira de Ciências da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

O evento, gratuito e aberto ao público, acontece das 9h às 17h no campus da instituição, em Dois Irmãos.

A programação reúne atrações para todas as idades, com foco em interatividade, inclusão e estímulo à curiosidade científica.

Entre oficinas práticas, sessões no planetário, experiências tecnológicas e gastronomia, a feira transforma a ciência em um passeio educativo e acessível para toda a família.

Feira de Ciências é opção gratuita para o feriado no Recife com programação para toda a família - Divulgação

Atrações em destaque



Espaço Kids : atividades lúdicas e educativas para crianças pequenas;

: atividades lúdicas e educativas para crianças pequenas; Planetário : sessões gratuitas com observação e explicações sobre astronomia;

: sessões gratuitas com observação e explicações sobre astronomia; Robótica e games : experiências interativas voltadas especialmente para o público jovem;

: experiências interativas voltadas especialmente para o público jovem; Espaço da Mulher : protagonismo feminino na ciência em destaque;

: protagonismo feminino na ciência em destaque; Oficinas e experiências científicas : atividades práticas em diversas áreas do conhecimento;

: atividades práticas em diversas áreas do conhecimento; Área gastronômica: sabores locais e experimentações culinárias.

Além de lazer, o evento reforça a importância da ciência na vida cotidiana, promovendo a troca entre pesquisadores, estudantes e o público em geral.

A feira também estimula a inclusão de crianças e jovens no ambiente científico desde cedo, com uma linguagem acessível e participativa.

Cidades brasileiras com feriado em 16 de julho



O Dia de Nossa Senhora do Carmo também é feriado municipal em diversas cidades brasileiras fora de Pernambuco. Veja algumas:

Betim (MG)



Parintins (AM)



Uberlândia (MG)



Arcos (MG)



Mariana (MG)



Carmo do Rio Claro (MG)



Em todas essas cidades, a santa é considerada padroeira ou tem grande influência religiosa e cultural, o que motiva o reconhecimento oficial da data como feriado.

Vale lembrar que, apesar da proximidade geográfica e da forte tradição católica, cidades vizinhas ao Recife como Olinda e Jaboatão dos Guararapes não adotam o feriado, mantendo o funcionamento normal de serviços públicos, comércio e instituições de ensino.

