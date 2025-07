Com mais de 120 projetos, escolas de Pernambuco marcam presença na SBPC Jovem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cerca de 500 estudantes e professores de 61 escolas da rede estadual de Pernambuco participam com mais de 120 projetos da Feira de Ciência da SBPC Jovem. A etapa, dedicada ao incentivo à educação científica nas escolas, integra a programação gratuita da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

O evento, que segue até o dia 19 de julho, acontece na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e também conta com 15 trabalhos de docentes selecionados para a Mostra de Professores.

Entre os projetos apresentados pelos alunos da rede estadual, destacam-se iniciativas que unem criatividade, ciência e compromisso socioambiental.

É o caso do protótipo de telhado verde desenvolvido pela Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Lions de Parnamirim, no Recife, que propõe alternativas sustentáveis para construções em regiões de clima quente.

Já na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professora Adélia Leal Ferreira, em Caruaru, os alunos apresentam a EcoIsland — uma ilha flutuante feita de serragem e fibra de coco, com potencial para purificação da água.

Entre os docentes, os projetos também se destacam pela abordagem interdisciplinar e pelo engajamento social. A professora Luana Batista, da Erem José Rodrigues de Carvalho, no Cabo de Santo Agostinho, apresenta o projeto “Sabonetes Sustentáveis”, que articula conteúdos de química com práticas ambientais.

Da Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Paulo Freire, no município de Carnaíba, o professor Gustavo Santos apresenta o trabalho “Dos resíduos aos recursos”, que investiga a destinação dos subprodutos da farinheira do Quilombo do Caroá, promovendo o diálogo entre saberes tradicionais e ciência.

A 77ª Reunião Anual da SBPC está sendo realizada na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Novidades para ampliar o debate sobre diversidade e inclusão

A edição de 2025 da Reunião Anual da SBPC traz iniciativas voltadas à ampliação do debate sobre diversidade e inclusão, como o Encontro de Estudantes Indígenas e a criação da Comissão SBPC Mulher. As propostas visam promover reflexões, ao longo de toda a programação, sobre temas como gênero, raça, classe social, geração e suas intersecções com as políticas públicas de ciência, educação e tecnologia.

Historicamente, muitas áreas da ciência têm sido marcadas pela predominância masculina. No entanto, o espaço SBPC Mulher reforça que meninas também ocupam um lugar de protagonismo, por meio de iniciativas científicas e tecnológicas.

Na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Ginásio Pernambucano, no Recife, a aluna do curso de Técnica em Multimídia, Heloísa Maceió, junto com o colega Alam Diego, ambos do 3º ano, desenvolveu um site para monitorar as condições climáticas em diferentes pontos da capital pernambucana — especialmente em dias de chuva.

"A ideia surgiu depois de vários dias chuvosos. Eu tentava chegar à escola e encontrava tudo alagado. Na frente da escola, parecia um verdadeiro rio. Então, desenvolvemos um site para que as pessoas possam verificar como está o trajeto antes de sair de casa em dias de chuva, porque aqui em Recife vira um caos", contou a estudante.

"Na prática, a pessoa acessa o site Clima Já, faz o cadastro e encontra uma aba chamada 'Relatos'. Nela, tanto pedestres quanto motoristas podem informar como está a situação de determinado trajeto e o nível da água. Já deixamos alguns parâmetros definidos: para pedestres, usamos referências como joelho, coxa, barriga e peito; e, para motoristas, indicamos de forma simplificada as partes do carro atingidas", explicou Heloísa, em conversa com a coluna Enem e Educação. A plataforma já está no ar e pode ser acessada pelo site oclimaja.netlify.app.

A aluna da EREM Ginásio Pernambucano sonha em trabalhar com tecnologia e meio ambiente, e pretende cursar Engenharia Ambiental. "Gosto muito de meio ambiente, principalmente da parte meteorológica, e a tecnologia pode ser implementada nessa área. Então, pensei em um curso que gosto de estudar e numa área que me atrai desde pequena", contou.

Alunos Alam Diego e Heloísa Maceió da EREM Ginásio Pernambucano - Demison Costa

Ela também aproveitou para deixar um recado direto: "Por muito tempo, as mulheres na área da ciência e da tecnologia foram caladas. A SBPC Mulher mostra que está na hora de a gente soltar a voz e gritar para o mundo que esse é nosso espaço também", disse.

Para a professora de Lógica de Programação, Karina Avelina, o espaço que as jovens estão conquistando em um evento como a SBPC é de grande importância. "Ver que eles estão querendo levar a profissão para o dia a dia, para ajudar o outro, para ajudar o próximo, é perceber que o nosso trabalho está dando frutos", pontuou.

O protagonismo feminino na ciência também tem sido incentivado na Escola de Referência em Erefem Lions de Parnamirim. A iniciativa, desenvolvida com alunas dos anos finais do ensino fundamental, integra o Programa Mulheres e Meninas na Ciência, da Fiocruz, e tem como objetivo promover a divulgação científica e destacar a importância das mulheres na ciência por meio de jogos educativos que apresentam cientistas brasileiras.

"Começamos o projeto neste ano, e as alunas estão conhecendo o mundo da ciência por meio de mentorias e reuniões. Elas estão se apropriando desse espaço que também é delas. Percebemos que estão muito engajadas e já começam a vislumbrar um caminho dentro da ciência", afirmou a professora de Tecnologia e Cidadania Digital, Wanusa Freitas.

A aluna Ana Júlia contou que, antes do projeto, não tinha muita familiaridade com a área de ciências, mas sempre teve interesse em aprender mais - especialmente sobre a participação das mulheres nesse campo. "Sei que essa aproximação vai ser boa para mim, principalmente porque quero estudar em uma Escola Técnica. Então, sei que é um conhecimento que agrega ao meu currículo", declarou.