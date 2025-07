Fies 2025: saiba como se inscrever no programa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fundo de Financiamento Estudantil está com inscrições abertas; modalidade social pode oferecer até 100% de financiamento a estudantes de baixa renda

Clique aqui e escute a matéria

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deu início ao processo seletivo de 2025 nesta segunda-feira (14). As inscrições seguem abertas até a sexta (18).

O programa, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), tem o objetivo de viabilizar o acesso ao ensino superior por meio do financiamento de cursos em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Com a edição atual, o Fies também contempla o Fies Social, que reserva vagas e oferece condições diferenciadas para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Quem pode participar do Fies

Para concorrer a uma vaga por meio do Fies, o candidato deve cumprir simultaneamente dois requisitos:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições;

Possuir renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos.

É necessário ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota maior que zero na redação. Candidatos que participaram do Enem como “treineiros” não são elegíveis.

Segundo o MEC, cabe exclusivamente ao candidato verificar se atende a todos os requisitos estabelecidos em edital para o processo seletivo em curso.

Financiamento de até 100% para inscritos no CadÚnico

Com a Resolução nº 58/2024, o Fies Social passou a reservar 50% das vagas disponíveis em cada edição do programa para estudantes de baixa renda.

Para concorrer por essa modalidade, é necessário:

Ter feito o Enem desde 2010, com nota igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação, sem ter participado como “treineiro”;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo.

Estudantes pré-selecionados que cumprirem essas condições poderão obter financiamento de até 100% do valor cobrado pela instituição de ensino superior, desde que os encargos não ultrapassem os limites definidos pelo Comitê Gestor do Fies.

Como se inscrever no Fies

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal único de Acesso ao Ensino Superior.

Para acessar o sistema, é necessário utilizar uma conta GOV.BR. Candidatos que ainda não possuem a conta devem realizar o cadastro na plataforma antes de iniciar a inscrição.

Após autenticação, o sistema solicitará o preenchimento de informações, incluindo:

E-mail pessoal válido;

Nome completo, CPF e data de nascimento dos membros do grupo familiar com idade igual ou superior a 14 anos;

Renda bruta mensal de cada integrante da família, quando aplicável;

Cronograma Fies 2025/ 2º semestre

Inscrição - 14 a 18 de julho

Resultado da pré-seleção chamada única - 29 de julho

Complementação da inscrição - 30 de julho a 1º de agosto

Pré-seleção da lista de espera - 5 de agosto até 19 de setembro

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />