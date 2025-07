Programa Mais Ciência na Escola vai implementar laboratórios em 75 escolas públicas do sertão de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa Mais Ciência na Escola foi lançado em Petrolina, sertão de Pernambuco, na última sexta-feira (11), durante visita da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos.

A iniciativa marca o início da implantação de uma rede de 75 laboratórios em escolas públicas na região voltados para o letramento digital, contemplando atividades relacionadas à Robótica e Automação, Design e Fabricação Digital, Internet das Coisas e Ciências Ambientais e Sustentabilidade.

Com política de ações afirmativas, a seleção de bolsistas que atuarão nas atividades do programa contará com 65,8% de estudantes meninas e mulheres e 50% das vagas destinadas a pessoas de baixa renda.

O programa vai contar com parcerias com diferentes atores, como as secretarias de educação municipais e estaduais e instituições de ciência e tecnologia como a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade de Pernambuco (UPE), a Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF), a Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC), o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o SESI (Serviço Social da Indústria).

Cidades contempladas

O Mais Ciência na Escola atenderá quatro regiões de desenvolvimento do estado, nos seguintes municípios:

Petrolina

Afrânio

Lagoa Grande

Orocó

Parnamirim

Cabrobó

Salgueiro

Cedro

São José do Belmonte

Afogados da Ingazeira

Calumbi

Carnaíba

Flores

Quixaba

Tabira

Triunfo

Floresta

Jatobá

Carnaubeira da Penha

Itacuruba

Belém de São Francisco

Tacaratu

Das 75 escolas, 50 são municipais e 25 estaduais. Dessas, apenas uma instituição de ensino é somente de nível médio, com as demais contemplando o ensino fundamental. Além disso, 20 das unidades selecionadas estão localizadas na zona rural, 5 são quilombolas e 8 são indígenas.

Educação científica e letramento digital

Lançado em julho de 2024, o Programa Mais Ciência na Escola tem o objetivo de promover o letramento digital e a educação científica por meio da implantação de laboratórios maker em escolas públicas.

As diretrizes e os objetivos do programa incluem o estímulo à educação científica e digital, a promoção da inclusão social, a valorização dos educadores, a equidade no acesso à educação e o incentivo ao desenvolvimento sustentável.



Financiado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), o programa é uma parceria entre o MCTI, o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).