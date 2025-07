Veja lista das escolas com melhores notas do Enem 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Liderança ficou com instituições de ensino do Ceará. Apenas um colégio particular localizado em Pernambuco faz parte do ranking nacional

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulgou uma lista com as 50 escolas do País que alcançaram as maiores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024.

No topo, estão duas instituições do Ceará: o Colégio de Aplicação Farias Brito, com média de 789,93 na avaliação nacional, e o Colégio Christus - Pré-Universitário, com média de 762,45. Ambos estão localizados em Fortaleza.

Entre as escolas com as maiores notas, as instituições públicas também se destacaram. O Colégio de Aplicação da UFV, em Viçosa (MG), foi a mais bem colocada, alcançando a 30ª posição.

Apenas uma instituição de ensino de Pernambuco faz parte do ranking. Trata-se do Colégio Cognitivo, localizado no Recife, na 32ª posição.



Confira a lista completa:

1 - Colégio de Aplicação Farias Brito - Fortaleza (CE)

2 - Colégio Christus - Pré-Universitário - Fortaleza (CE)

3 - Colégio Classe A - Campo Grande (MS)

4 - Colégio Ari de Sá Cavalcante - Unidade: Major Facundo - Fortaleza (CE)

5 - Colégio Farias Brito - Pré-Universitário - Fortaleza (CE)

6 - Colégio Alfa CEM Bilíngue - Unidade: Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ)

7- Coleguium Ouro Preto Integral - Belo Horizonte (MG)

8 - Colégio Ari de Sá - Unidade: Mário Mamede - Fortaleza (CE)

9 - Instituto Educacional São José - Teresina (PI)

10 - Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte (MG)

11 - Colégio Equipe - Belém (PA)

12 - Colégio Objetivo Integrado - São Paulo (SP)

13 - Colégio Ciências Aplicadas - Natal (RN)

14 - Colégio Etapa - Unidade: Vila Mariana - São Paulo (SP)

15 - Colégio Fibonacci - Ipatinga (MG)

16 - Instituto Dom Barreto - Teresina (PI)

17 - Colégio Master - Fortaleza (CE)

18 - Colégio Bernoulli - Belo Horizonte (MG)

19 - Colégio Ipiranga - Petrópolis (RJ)

20 - Colégio e Curso Pensi - Unidade: Icaraí - Niterói (RJ)

21 - Colégio Objetivo Integrado - Mogi das Cruzes (SP)

22- Colégio e Curso Pensi - Unidade: Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)

23 - Colégio Pódion - Brasília (DF)

24 - Colégio Pro Campus - Teresina (PI)

25 - Colégio de São Bento - Rio de Janeiro (RJ)

26 - Colégio Unigran - Unidade II - Dourados (MS)

27 - Sistema Elite de Ensino - Unidade: Madureira - Rio de Janeiro (RJ)

28 - Escola Madre Maria Villac - Teresina (PI)

29 - Colégio Bernoulli - Salvador (BA)

30 - Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa (MG) - escola pública

31 - Colégio Politécnico da UFSM - Santa Maria (RS) - escola pública

32 - Colégio Cognitivo - Recife (PE)

33 - Colégio Antares - Fortaleza (CE)

34 - Colégio Olimpo - Brasília (DF)

35 - Colégio Bionatus - Unidade: Vila Santerio - Campo Grande (MS)

36 - Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte (MG)

37 - Colégio Vértice - Unidade II - São Paulo (SP)

38 - Colégio Cognitivo - Recife (PE)

39 - Colégio Etapa - Valinhos (SP)

40 - Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro (RJ)

41 - Colégio Poliedro - Unidade: Centro - Campinas (SP)

42 - Colégio WR - Goiânia (GO)

43 - Colégio Lerote - Teresina (PI)

44 - Colégio Ari de Sá - Unidade: Aldeota - Fortaleza (CE)

45 - Colégio Regina Coeli - Veranópolis (RS)

46 - Colégio Lumière - Dourados (MS)

47 - Colégio Naval - Angra dos Reis (RJ) - escola pública

48 - Colégio João Paulo I - Unidade: Sul - Porto Alegre (RS)

49 - Colégio Apogeu - Juiz de Fora (MG)

50 - Colégio Vital Brazil - São Paulo (SP)