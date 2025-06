Connecta+ lança terceira edição com oficinas gratuitas de robótica e criatividade; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O programa Connecta+ está com inscrições para sua terceira turma de alunos. A iniciativa, que já impactou diretamente 32 estudantes nas duas primeiras edições, tem como objetivo promover oportunidades de formação, troca de experiências e protagonismo juvenil por meio da educação tecnológica.

As inscrições podem ser feitas de forma gratuita até a próxima sexta-feira (20), através do link www.bit.ly/turma3connectamais.

As oficinas serão ministradas no Projeto Aria Social a partir de 30 de junho. O Connecta+ é voltado para jovens de 16 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social, moradores da Região Metropolitana do Recife.

O Connecta+ oferece gratuitamente 30h/aulas de oficinas de introdução à robótica e expressão criativa, com execução do Instituto MeMaker. O programa é uma iniciativa das empresas Connectoway e Um Telecom, com apoio do Grupo Parvi e Lidermac.

Turmas

Na primeira turma, 17 jovens concluíram as atividades. Na segunda edição, que se encerra nesta semana, foram mais 15 alunos formados, que participaram de uma programação intensa.

Segundo Luciane Gomes, embaixadora do programa, o impacto é visível. “O Connecta+ não é só sobre aprender robótica, é sobre se reconhecer como parte do futuro da tecnologia. A cada turma, vemos jovens que chegam curiosos e saem com brilho nos olhos, com sonhos mais nítidos e planos mais ousados”, afirma.

Para Mônica Bouqvar, diretora institucional do Instituto MeMaker, o sucesso das duas primeiras turmas reforça a importância de iniciativas que valorizem o talento dos jovens. “Com criatividade e inteligência estimulados, eles percebem que podem se inserir em uma realidade de mercado de trabalho. O Connecta+ oferece essa chance”, acrescenta.

Além das oficinas, o Connecta+ promove encontros que incentivam os jovens a ingressarem no mercado de trabalho. Recentemente, os alunos participaram de um encontro com Luiza Barwood, mentora de carreiras e estrategista de talentos, e participaram de uma visita ao Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE).

Conclusão

Como trabalho de conclusão, os estudantes desenvolveram projetos unindo robótica e criatividade simulando ameaças e sistemas de proteção dos biomas da Amazônia e do Pantanal, demonstrando não apenas habilidades técnicas, mas também sensibilidade e engajamento com questões ambientais urgentes.

Essas atividades estão alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030.