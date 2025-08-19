fechar
Ambev abre inscrições para Programas de Trainee e Estágio 2026 em Pernambuco

Oportunidades estão disponíveis em Caruaru, Olinda e Itapissuma, com experiências práticas e possibilidade de vivência internacional

Por Aisha Vitória Publicado em 19/08/2025 às 18:43 | Atualizado em 19/08/2025 às 18:47
Ambev abre inscrições para Programas de Trainee e Estágio 2026 em Pernambuco - Divulgação Ambev

A Ambev iniciou o processo seletivo para os Programas de Trainee e Estágio 2026. Em Pernambuco, as vagas estão distribuídas nas unidades de Caruaru, Olinda e Itapissuma.

As inscrições seguem abertas até 8 de setembro e devem ser realizadas no site da companhia.

Importância dos programas

Segundo João Vitor Marinho, diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev, os programas funcionam como porta de entrada para a formação de lideranças.

“Executivos como Fernando Mazzarolo, VP do Zé Delivery, e Paulo Zagman, VP de Logística, iniciaram suas trajetórias como trainees”, destacou.

Sobre o Global Trainee

O Global Trainee tem duração de 10 meses e oferece treinamentos em diferentes áreas da companhia, além de vivência internacional junto a trainees de diversos países.

O programa é destinado a graduados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, de qualquer curso, com até dois anos de experiência em tempo integral. A remuneração pode chegar a R$ 9 mil.

Programa de estágio

Já o Programa de Estágio contempla duas trilhas: Business, voltada ao setor comercial, e Supply, direcionada a áreas de produção como cervejarias, refrigeranterias e maltarias.

Os estagiários deverão desenvolver projetos de impacto e apresentá-los para as lideranças da empresa. Podem participar estudantes com previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027.

Atuação da Ambev no Brasil

A companhia, que celebrou 25 anos de atuação no Brasil em 2024, destaca a busca por jovens talentos que desejam atuar em um ambiente de crescimento acelerado.

Atualmente, a Ambev emprega mais de 25 mil pessoas e afirma gerar quase 1 milhão de postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos no país.

As inscrições e informações adicionais estão disponíveis no endereço: ambev.vagas.kolab.ee/portal

 

