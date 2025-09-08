Na terra dos bonecos gigantes, direita vai de Trump e esquerda de mulher soberania

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No Recife, manifestações de 7 de setembro levaram bonecos gigantes às ruas e reuniram lideranças políticas da direita e da esquerda

As manifestações marcadas pela direita e pela esquerda neste 7 de setembro em Pernambuco mostraram algo peculiar. Na frente dos bolsonaristas que se concentraram em grande número na avenida Boa Viagem apareceu um enorme boneco inflado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Já no tradicional Grito dos Excluídos, escolhido pela esquerda para se manifestar em passeata no centro do Recife, uma boneca gigante que vestia uma Bandeira do Brasil e trazia uma enorme faixa com o nome “soberania” foi apelidada pelos manifestantes de “Mulher Soberania”, ecoando o discurso do presidente Lula em defesa da independência do Brasil diante do tarifaço americano.



Pelo visto os dois lados responderam ao que pautado nacionalmente mas a direita pernambucana carregou nas tintas.

Não se viu nas manifestações bolsonaristas pelo Brasil mostradas pelas TVs fechadas e pelas redes sociais nenhuma que tão explicitamente vestisse a camisa de Trump ou dos Estados Unidos como a da avenida Boa Viagem.

Optou-se nos demais estados para se clamar pela anistia como palavra de ordem e pela condenação à postura do STF no julgamento do 8 de janeiro de 2023. Só na avenida Paulista havia uma bandeira americana bem grande mas dispersa em meio a uma grande multidão. Não se fez boneco de Trump.



Em termos de presença de lideranças políticas, os dois lados mostraram força. No Grito do Excluídos estavam os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão, os deputados federais Carlos Veras e Maria Arraes, os estaduais João Paulo Lima e Silva, Doriel Barros e Rosa Amorim e as vereadoras do Recife Kari Santos, Liana Cirne e Jô Cavalcanti.

Na avenida Boa Viagem participaram o ex-ministro Gilson Machado, os deputados federais Clarissa Tércio, Coronel Meira e Pastor Eurico e os estaduais Alberto Feitosa, Joel da Harpa, Abimael Santos, Junior Tércio e Cleiton Collins. Também marcaram presença os vereadores do Recife Gilson Machado Filho, Thiago Medina, Fred Ferreira, Paulo Muniz, Alef Collins e Eduardo Moura.

Presença de Trump

O deputado estadual Alberto Feitosa, um dos oradores mais aplaudidos na avenida Boa Viagem e para quem a manifestação de ontem foi “a maior já feita pela direita no estado”, disse em seu discurso, mesmo sem citar o nome de Trump de que alí estava a resposta de que o Brasil teria saída se lhe fosse imposto um alinhamento à China. Afirmou que o PT “nunca defendeu a soberania brasileira e o faz neste momento somente com o objetivo de subir nas pesquisas”.

Tarcísio chama Moraes de tirano

No plano nacional chamou a atenção na avenida Paulista o discurso do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. Ele exortou a direita a “deixar de lado a timidez” e concluiu: “ninguém aguenta mais a tirania de Moraes”. Embora seja candidatíssimo a presidente, caso tenha o apoio de Bolsonaro, afirmou que “a direita só tem um candidato em 2026 e ele é Bolsonaro”. Conclamou também a multidão a apelar para que o presidente da Câmara Hugo Motta paute a anistia e voltou a ressaltar que não há provas no processo contra Bolsonaro.

Pergunta que não quer calar

Por que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre não estava ao lado do presidente Lula no desfile de Brasília?

