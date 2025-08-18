Deputado que xingou governadora troca PSB pelo PRD e toma lugar do vice-líder de Raquel na Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputado Júnior Matuto, alvo de repúdio após xingar a governadora, troca PSB pelo PRD, enfraquece base de Raquel e fortalece oposição na Alepe

O deputado estadual Júnior Matuto que, na semana passada, foi alvo de uma nota de repúdio de 29 colegas por ter xingado a governadora em aparte no plenário, usando palavras de baixo calão, trocou o PSB pelo PRD para tirar da liderança do partido o vice-líder do Governo na Alepe, Joãozinho Tenório.

Essa foi a terceira mudança realizada em um só dia no legislativo para garantir à oposição maioria na CPI da Publicidade e deve também mexer na composição das comissões de Justiça, Finanças e Administração.

Como o Blog Dellas divulgou, já era esperada a saída de alguém do PSB para o PRD só não se sabia que deputado ia aceitar fazer a troca já que o PRD é um pequeno partido que nem deve compor chapa para a disputa de 2026.

Matuto, por exemplo, não é deputado titular. Assumiu como suplente quando João Campos chamou o deputado Eriberto Filho para secretário municipal. Em abril do próximo ano ele e deve voltar à suplência mas pode regressar ao PSB, aproveitando a janela partidária.