Sinistro com micro-ônibus no interior do Paraná deixa 23 mortos e cinco feridos

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Colisão frontal aconteceu na BR-373, entre Imbituva e Ipiranga, durante a madrugada; vítimas estavam em veículo que levava pacientes para atendimento

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Um grave sinistro entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 mortos e cinco feridos entre as cidades de Imbituva e Ipiranga, a cerca de 180 quilômetros de Curitiba, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira, 19. O sinistro ocorreu por volta das 3h30, na BR-373, na altura do quilômetro 209.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve uma colisão frontal entre uma carreta com placas de Erechim (RS), que seguia no sentido de Ponta Grossa (PR), e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, que levava os passageiros para atendimento médico em hospitais na região metropolitana de Curitiba.

Carreta invadiu a faixa contrária

Segundo a corporação, informações preliminares indicam que a carreta invadiu a faixa contrária e colidiu com o micro-ônibus. "A circunstâncias estão sendo analisadas através do levantamento no local", afirmou a PRF.

A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, informou que 13 mulheres, 8 homens e duas crianças morreram. O motorista da carreta está entre as vítimas fatais. Três homens, de 22, 49 e 50 anos, uma mulher, de 26 anos, e uma criança, de nove anos, foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Equipes da PRF, da concessionária, da Polícia Científica, da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Irati e de Prudentópolis estão no local.

A pista foi totalmente interditada para o atendimento, a realização da perícia e a remoção dos veículos. Segundo a Via Araucária, a via deve começar a ser liberada a partir das 10h20 desta quarta. A PRF orienta que os motoristas evitem o trecho.

Por volta das 8h40, o trecho no qual ocorreu o sinistro registrava cinco quilômetros de congestionamento no sentido Ponta Grossa e 12 quilômetros de congestionamento no sentido Prudentópolis.

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