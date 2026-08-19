SJCC tem quatro reportagens finalistas na 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Trabalhos publicados no Jornal do Commercio e na Rádio Jornal foram selecionadas. Resultado final será divulgado em solenidade no dia 26 de agosto

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Quatro reportagens publicadas em veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) estão entre as finalistas da 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo - na etapa estadual. O resultado final será divulgado em solenidade no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, no próximo dia 26 de agosto.

Três trabalhos publicados no Jornal do Commercio disputam na categoria Texto. São finalistas as reportagens: "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios", publicada por Eduardo Scofi; "Do cárcere à cozinha: primeira padaria com egressos do sistema prisional transforma vidas no Recife", de Raphael Guerra, titular da coluna Segurança; e "Criadoras negras transformam influência digital em negócio em Pernambuco", de Ryann Albuquerque.

O quarto trabalho finalista foi exibido na Rádio Jornal e disputa na categoria Áudio. A reportagem "Empreendedorismo no luto: como o atendimento humanizado fortalece pequenos negócios no setor funerário" foi idealizada pelos jornalistas Ernani Tavares, João Carneiro e Maxmiliano Augusto. Os trabalhos técnicos são de Guto César.

A repórter Aisha Vitória, que integra a equipe do JC, também está entre as finalistas da categoria Estudante. A reportagem "Mulheres que transformam linhas em autonomia: o empreendedorismo feminino fortalecido no Recife" foi publicada no blog Sementes, desenvolvido como atividade disciplinar no curso de jornalismo da Uninassau.

Ao todo, 23 trabalhos jornalísticos foram selecionados como finalistas. Os primeiros colocados de cada uma das cinco categorias avançam para a etapa regional da premiação. Nessa fase, serão definidos os trabalhos que seguirão para a disputa nacional.