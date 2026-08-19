SJCC tem quatro reportagens finalistas na 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo
Trabalhos publicados no Jornal do Commercio e na Rádio Jornal foram selecionadas. Resultado final será divulgado em solenidade no dia 26 de agosto
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Quatro reportagens publicadas em veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) estão entre as finalistas da 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo - na etapa estadual. O resultado final será divulgado em solenidade no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, no próximo dia 26 de agosto.
Três trabalhos publicados no Jornal do Commercio disputam na categoria Texto. São finalistas as reportagens: "Como startups de saúde mudam vidas de pessoas e viram negócios", publicada por Eduardo Scofi; "Do cárcere à cozinha: primeira padaria com egressos do sistema prisional transforma vidas no Recife", de Raphael Guerra, titular da coluna Segurança; e "Criadoras negras transformam influência digital em negócio em Pernambuco", de Ryann Albuquerque.
O quarto trabalho finalista foi exibido na Rádio Jornal e disputa na categoria Áudio. A reportagem "Empreendedorismo no luto: como o atendimento humanizado fortalece pequenos negócios no setor funerário" foi idealizada pelos jornalistas Ernani Tavares, João Carneiro e Maxmiliano Augusto. Os trabalhos técnicos são de Guto César.
A repórter Aisha Vitória, que integra a equipe do JC, também está entre as finalistas da categoria Estudante. A reportagem "Mulheres que transformam linhas em autonomia: o empreendedorismo feminino fortalecido no Recife" foi publicada no blog Sementes, desenvolvido como atividade disciplinar no curso de jornalismo da Uninassau.
Ao todo, 23 trabalhos jornalísticos foram selecionados como finalistas. Os primeiros colocados de cada uma das cinco categorias avançam para a etapa regional da premiação. Nessa fase, serão definidos os trabalhos que seguirão para a disputa nacional.