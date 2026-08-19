Estudante de 14 anos perde parte do dedo após incidente em escola no Recife

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Adolescente ficou com a mão presa em uma porta de banheiro e precisou passar por cirurgia no Hospital da Restauração; confira o caso

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Uma estudante de 14 anos ficou ferida após prender a mão na porta de um banheiro da Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, no Recife, na manhã desta segunda-feira (17). A adolescente perdeu parte de um dedo e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. As informações são da TV Jornal.

Segundo a família, a estudante estava no banheiro quando colegas fecharam a porta e prenderam o dedo. A mãe relatou que as outras adolescentes teriam pensado que os gritos eram uma brincadeira. A família afirma ainda que a jovem sente dores após o procedimento e teme possíveis sequelas.

"Eu estou revoltada com isso. Graças a Deus, a diretoria está dando o maior apoio a mim. Eu espero, minha gente, que isso não aconteça com outros alunos", afirmou a mãe da vítima.

Secretaria nega relação com bullying

Em nota, a Secretaria de Educação do Recife informou que, segundo relatos preliminares da equipe escolar, o ocorrido não teria relação com bullying. De acordo com a pasta, a estudante teve o dedo preso na porta durante uma interação com colegas.

A escola acionou o Samu, comunicou a família e acompanhou a adolescente até a unidade hospitalar. Após avaliação médica, a família foi informada de que não seria possível realizar a reimplantação, sendo feito um procedimento cirúrgico para regularização e fechamento da região lesionada.

A Secretaria informou ainda que acompanha o caso e que um profissional da unidade está junto à estudante durante o atendimento. A pasta afirmou que segue apurando as circunstâncias do ocorrido e prestando suporte à família.

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