fechar
Enem e Educação | Notícia

Estudante de 14 anos perde parte do dedo após incidente em escola no Recife

Adolescente ficou com a mão presa em uma porta de banheiro e precisou passar por cirurgia no Hospital da Restauração; confira o caso

Por Eduardo Scofi Publicado em 19/08/2026 às 11:19 | Atualizado em 19/08/2026 às 11:24
Estudante de 14 anos tem dedo mutilado em escola
Estudante de 14 anos tem dedo mutilado em escola - Reprodução/TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma estudante de 14 anos ficou ferida após prender a mão na porta de um banheiro da Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, no Recife, na manhã desta segunda-feira (17). A adolescente perdeu parte de um dedo e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. As informações são da TV Jornal.

Segundo a família, a estudante estava no banheiro quando colegas fecharam a porta e prenderam o dedo. A mãe relatou que as outras adolescentes teriam pensado que os gritos eram uma brincadeira. A família afirma ainda que a jovem sente dores após o procedimento e teme possíveis sequelas.

"Eu estou revoltada com isso. Graças a Deus, a diretoria está dando o maior apoio a mim. Eu espero, minha gente, que isso não aconteça com outros alunos", afirmou a mãe da vítima.

Leia Também

Secretaria nega relação com bullying

Em nota, a Secretaria de Educação do Recife informou que, segundo relatos preliminares da equipe escolar, o ocorrido não teria relação com bullying. De acordo com a pasta, a estudante teve o dedo preso na porta durante uma interação com colegas.

A escola acionou o Samu, comunicou a família e acompanhou a adolescente até a unidade hospitalar. Após avaliação médica, a família foi informada de que não seria possível realizar a reimplantação, sendo feito um procedimento cirúrgico para regularização e fechamento da região lesionada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Secretaria informou ainda que acompanha o caso e que um profissional da unidade está junto à estudante durante o atendimento. A pasta afirmou que segue apurando as circunstâncias do ocorrido e prestando suporte à família.

Confira a reportagem

Leia também

TCE-PE homologa parcialmente cautelar sobre contrato de R$ 185 milhões da Educação; auditoria segue em andamento
Investigação

TCE-PE homologa parcialmente cautelar sobre contrato de R$ 185 milhões da Educação; auditoria segue em andamento
Lula participa, no Recife, da entrega de unidades habitacionais e anúncios de novos campi
CERIMÔNIA

Lula participa, no Recife, da entrega de unidades habitacionais e anúncios de novos campi

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

Siga Eduardo Scofi