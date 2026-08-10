Ex-delegado da Polícia Civil e conselheiro da OAB/PE morre atropelado em rodovia do Grande Recife

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Sinistro aconteceu na noite deste domingo (9), no km 48,3 da BR-101, em Abreu e Lima; motorista permaneceu no local após a colisão

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O ex-delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB/PE), Reginaldo Lopes, de 66 anos, morreu após ser atropelado na noite deste domingo (9), no km 48,3 da BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco (PRF/PE), ele tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um carro.

Motorista permaneceu no local

O motorista permaneceu no local após o atropelamento e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele também realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Equipes da PRF/PE, Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Instituto de Medicina Legal (IML) e PCPE estiveram no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

Caso será investigado pela Polícia Civil

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a velocidade do veículo, as circunstâncias exatas da colisão ou a eventual participação de outros veículos, que serão investigadas pela polícia.

A OAB/PE, por meio da Subseção Paulista, publicou uma nota de pesar pela morte do conselheiro. A entidade também decretou luto oficial de três dias em homenagem a Reginaldo Lopes.

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