fechar
Pernambuco | Notícia

Ex-delegado da Polícia Civil e conselheiro da OAB/PE morre atropelado em rodovia do Grande Recife

Sinistro aconteceu na noite deste domingo (9), no km 48,3 da BR-101, em Abreu e Lima; motorista permaneceu no local após a colisão

Por Eduardo Scofi Publicado em 10/08/2026 às 9:44 | Atualizado em 10/08/2026 às 9:49
Reginaldo Lopes, de 66 anos, era ex-delegado da Polícia Civil e conselheiro da OAB/PE
Reginaldo Lopes, de 66 anos, era ex-delegado da Polícia Civil e conselheiro da OAB/PE - Reproducção/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB/PE), Reginaldo Lopes, de 66 anos, morreu após ser atropelado na noite deste domingo (9), no km 48,3 da BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco (PRF/PE), ele tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um carro.

Leia Também

Motorista permaneceu no local

O motorista permaneceu no local após o atropelamento e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele também realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Equipes da PRF/PE, Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Instituto de Medicina Legal (IML) e PCPE estiveram no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

Caso será investigado pela Polícia Civil

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a velocidade do veículo, as circunstâncias exatas da colisão ou a eventual participação de outros veículos, que serão investigadas pela polícia.

A OAB/PE, por meio da Subseção Paulista, publicou uma nota de pesar pela morte do conselheiro. A entidade também decretou luto oficial de três dias em homenagem a Reginaldo Lopes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

Siga Eduardo Scofi