Brasil | Notícia

Homem é morto por leoa depois de escalar muro e invadir jaula de zoologico em João Pessoa

O Parque Arruda Câmara tinha visitantes quando o homem escalou uma parede de seis metros, ultrapassou as grades de segurança para acessar a jaula

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 13:19 | Atualizado em 30/11/2025 às 13:44
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa - Secom/JP

Um homem morreu após ser atacado por uma leoa ao invadir a jaula do animal no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, na Paraíba. O caso ocorreu na manhã deste domingo (30) e, segundo a Prefeitura, o rapaz escalou uma parede de aproximadamente seis metros, ultrapassou as grades de segurança, e usou uma das árvores do local para acessar a área onde se encontrava a leoa.

O animal estava deitado, próximo a uma parede de vidro, sendo observada pelos visitantes do parque. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem aparece pendurado em uma árvore e começa a descer. Ao perceber a movimentação, o animal se levanta e atravessa o espaço. Quando chega perto da árvore, ela alcança o rapaz e o puxa para o chão. 

Por meio de nota, a Prefeitura de João Pessoa informou que,“embora equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao local e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal". A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados. Segundo a TV Cabo Branco, a vítima possuiria transtornos mentais. 

Parque foi fechado

Ainda de acordo com o Executivo municipal, assim que a ocorrência foi constatada o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. Ainda não há previsão de reabertura das atividades.

“A Semam (Secretaria de Meio Ambiente) já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.” Por fim, a Prefeitura de João Pessoa se solidarizou com a família da vítima e esclareceu que, “apesar de toda a segurança existente e que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão do local”.

