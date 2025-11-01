fechar
Mundo | Notícia

Ataque em trem na Inglaterra deixa dez feridos e dois detidos

O trem, que seguia para a cidade de Huntingdon, foi alvo da ação por volta das 19h40 locais deste sábado, (1º), segundo informações da mídia local

Por JC Publicado em 01/11/2025 às 23:09
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, utilizou sua conta na rede social X para classificar o incidente como "horrível" e "profundamente preocupante"
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, utilizou sua conta na rede social X para classificar o incidente como "horrível" e "profundamente preocupante" - REPRODUÇÃO

Um ataque com arma branca a bordo de um trem na região de Cambridge, leste da Inglaterra, deixou dez pessoas feridas, sendo nove delas em estado grave, neste sábado (1º). Duas pessoas foram rapidamente detidas pelas autoridades em conexão com o incidente, que levou ao acionamento da polícia antiterrorismo britânica.

O trem, que seguia para a cidade de Huntingdon, foi alvo da ação por volta das 19h40 locais. A Polícia Britânica de Transportes (BTP) informou ter sido alertada sobre o ocorrido e mobilizou equipes para o local, onde o trem foi parado em Huntingdon, na região de Cambridge.

SEGURANÇA PÚBLICA

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, utilizou sua conta na rede social X para classificar o incidente como "horrível" e "profundamente preocupante", expressando solidariedade às vítimas e elogiando a rápida resposta dos serviços de emergência.

Embora o governo tenha destacado esforços recentes para reduzir os homicídios com armas brancas, o ataque reacende o debate sobre a segurança pública no país. As duas pessoas detidas estão sob custódia, e a polícia antiterrorismo está à frente das investigações para apurar a natureza e motivação do ataque.

 

