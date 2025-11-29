fechar
Brasil | Notícia

BRB pedirá à Justiça para atuar como assistente de acusação em ação que apura fraudes do Master

Movimento ocorre após a PF apontar omissões do BRB na compra de carteiras falsas de R$ 12,2 bilhões e após a Justiça determinar a soltura de Vorcaro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 29/11/2025 às 11:17
Banco Master
Banco Master - Rovena Rosa/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O Banco de Brasília (BRB) pedirá à Justiça Federal de Brasília para ingressar como assistente de acusação na ação movida contra o Banco Master. A decisão partiu do Conselho de Administração da estatal nesta sexta-feira (28). A informação foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão.

De acordo com a investigação, o Master vendeu carteiras de crédito falsas de R$ 12,2 bilhões ao BRB, que chegou a oficializar a intenção de comprar o banco em março deste ano. Essa operação seria uma forma de ocultar as fraudes, segundo apurações no âmbito da Operação Compliance Zero.

Como mostrou o Estadão, a investigação da Polícia Federal listou uma série de falhas e omissões do BRB no caso. A análise da PF identificou falhas graves na governança do banco público e apontou que o BRB deliberadamente ignorou as inconsistências nas carteiras de crédito, apenas para repassar recursos e tentar impedir o banco de Vorcaro de quebrar.

O BRB, em comunicado divulgado à imprensa, afirmou que as carteiras foram liquidadas ou substituídas e que não há exposição para o banco.

Leia Também

Sob nova direção

O BRB informou que Nelson Antônio de Souza tomou posse, nesta quinta-feira (27), do cargo de presidente da instituição. Ele também assume, cumulativamente, a posição de diretor executivo de Finanças, Controladoria e Relações com Investidores da instituição, controlada pelo governo do Distrito Federal. A posse havia recebido autorização do Banco Central na véspera.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Souza assume o posto após a operação da Polícia Federal deflagrada no dia 18, para apurar crimes da gestão do Banco Master, ter resultado no afastamento de Paulo Henrique Costa, que havia conduzido a tentativa de compra de parte do banco privado, anunciada em 28 de março e desde então alvo de investigação.

Nesta sexta-feira (28), a desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), determinou a soltura de Daniel Vorcaro, dono do Master, e de outros quatro investigados pela Polícia Federal no caso. Entre eles estão diretores e funcionares da instituição financeira.

Vorcaro havia sido preso pela Polícia Federal no último dia 17, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, de onde viajaria com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. Ele foi detido no raio-x instantes antes do embarque. No dia seguinte, o Banco Central determinou a liquidação do Master.

Nesta sexta, a magistrada entendeu que Vorcaro não representa risco à sociedade e determinou medidas cautelares para mitigar risco de fuga, como retenção de passaporte e a monitoração eletrônica.

"Todavia, não obstante a presença inicial dos elementos justificadores do decreto prisional, cumpre destacar que os delitos atribuídos ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa", argumentou a desembargadora em sua decisão.

Leia também

TRF-1 revoga prisão de Daniel Vorcaro, do Banco Master; entenda o caso
FRAUDE FISCAL

TRF-1 revoga prisão de Daniel Vorcaro, do Banco Master; entenda o caso
Polícia descobre esquema com 100 empresas fantasmas em Pernambuco; Empresários são presos
FRAUDES FISCAIS

Polícia descobre esquema com 100 empresas fantasmas em Pernambuco; Empresários são presos

Compartilhe

Tags